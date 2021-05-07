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Интерфакс-АВН

В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

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Прибытие на эстонскую авиабазу Эмари для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing - ВАР) четырех истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 13-й группы 32-го полка В
Прибытие на эстонскую авиабазу Эмари для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing - ВАР) четырех истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 13-й группы 32-го полка ВВС Италии. 30.04.2021.
Источник изображения: НАТО

Тaллин. 6 мая. ИНТЕРФАКС/BNS - Учения Defender Europe начались в среду вечером на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии, состоялись боевые стрельбы систем залпового огня, в четверг вечером состоится высадка американских десантников на аэродром Нурмси, сообщили BNS в пресс-службе генштаба Сил обороны Эстонии.

В крупнейшей в истории Эстонии высадке примут участие сотни парашютистов, с самолетов десантируют снаряжение и тяжелую технику, а сама операция может занять два или три часа.

Defender Europe - крупнейшая серия учений армии США в Европе за последние 25 лет. Маневры охватывают 16 стран. В Эстонии защита страны в условиях кризиса будет отрабатываться в рамках учений "Swift Response" (Быстрый ответ).

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