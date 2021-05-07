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Известия.ru

Приземлившийся в Техасе Starship устроил небольшой пожар

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Gene Blevins

При возвращении прототипа корабля Starship SN15 компании SpaceX на земле возник небольшой пожар, сообщает The Verge.

Возгорание удалось потушить через несколько минут.


«Это обычное явление для топлива, которое используется», — пояснил инженер компании Джон Инспрукер.

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил об удачном испытании ракеты на своей странице в Twitter.

«Посадка Starship прошла штатно», — написал он.

Ранее сообщалось, что получивший обозначение SN15 прототип корабля Starship 5 мая за несколько минут поднялся на высоту около 10 км со стартового комплекса в районе Бока-Чика в штате Техас. Затем он совершил плавную посадку на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом.

3 марта в ходе испытательного полета прототип корабля Starship SN10 также поднялся на высоту около 10 км, развернулся, совершил посадку, но спустя несколько минут взорвался. Предыдущие корабли также взорвались.

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SpaceX
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Илон Маск
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