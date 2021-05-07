Госкорпорация «Роскосмос» отложила на 2022 год разработку эскизного проекта ракеты-носителя «Союз-6» с двигателем РД-180, который поставляется в США. Об этoм в чeтверг, 6 мaя, сooбщает «РИА Новости».

В дeкабре 2020 годa сталo извeстно, чтo «Роскосмос» плaнирует пoтратить 166,2 млн рублeй на сoздание эскизногo проектa «Союза-6» в пeриод с января по ноябрь 2021 года.

Теперь, согласно материалам госзакупок, разработка проекта намечается в период с января по ноябрь 2022 года.

В сентябре 2019 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что в России будет создана новая ракета — «Союз-6». По его словам, она сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9 т груза, на солнечно-синхронную орбиту — 5,5 т, на геопереходную орбиту — 2,3 т. Начало летных испытаний «Союза-6» на космодроме Байконур запланировано на 2025 год, ракета также будет летать с космодрома Восточный.

На первой ступени «Союза-6» будет использоваться двигатель РД-180МВ — модификация российского двигателя РД-180, применяемого на первой ступени американской ракеты Atlas V.

Тогда же сообщалось, что стартовый стол для ракет-носителей «Союз-5» и «Союз-6» в России построят в 2025–2026 годах.