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Известия.ru

Глава МИД Украины намерен обсудить закупку оружия с госсекретарем США

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Jalil Rezayee

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о своем намерении поговорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном по поводу поставки Киеву оружия американского производства, в том числе систем противовоздушной обороны и противоснайперских технологий. Об этом он заявил в своем интервью телекомпании CNN, опубликованном среду, 5 мая.

В материале уточняется, что вопрос о военной поддержке со стороны Соединенных Штатов представитель украинского МИД поднимает в связи с ростом напряженности между Россией и Украиной.

«Я хочу прояснить, что речь идет не только о получении оружия из США, но и о его непосредственном приобретении на территории страны. Мы хотим, чтобы данное партнерство работало в обоих направлениях», — сообщил глава украинского МИД.

Кулеба указал на один из главенствующих приоритетов украинских интересов, реализации которых может способствовать США, — интеграция страны в Запад, в том числе — НАТО. По его словам, Киев располагает временными ресурсами для урегулирования конфликта в целях вступления в членство НАТО, но в то же время ему необходимо располагать четким, пошаговым планом соответствующего присоединения, чему могут способствовать США.

Он также выразил желание, чтобы Соединенные Штаты относились к Украине как к «восточной границе демократии» в Центральной Европе и на территории Черного моря.

В этот же день, 6 мая, стало известно о прибытии госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на Украину.

В понедельник, 3 мая, глава самопровозглашенной Донецкой народной Республики Денис Пушилин сообщил, что поездка государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев не сулит ничего хорошего.

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