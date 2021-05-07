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Делегация Академии Генштаба обсудила сотрудничество в науке и образовании с алжирскими коллегами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Делегация Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе визита в Алжирскую Народную Демократическую Республику обсудила сотрудничество в сфере образования и науки с коллегами из Национальной Народной Армии.

Начальник военного вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий встретился с руководством профильных подразделений штаба ННА, обсудив обстановку в регионе, а также расширение сотрудничества в сфере подготовки руководящих кадров для силовых структур.

Делегация посетила Национальный институт изучения глобальной стратегии и Высшую военную школу ННА. Российская и алжирская стороны выразили заинтересованность в наращивании двусторонних контактов по линии научно-педагогических работников, совместном внедрении новых технологий обучения и в информационном обмене.

Визит завершился подписанием меморандума о сотрудничестве в области образования и научно-исследовательской деятельности между главными военными вузами России и Алжира.

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Страны
Алжир
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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