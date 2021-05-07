Пилотажной группе «Стрижи» исполнилось 30 лет

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» в четверг, 6 мая, отмечает свое 30-летие. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Официальной датой создания группы считается 6 мая 1991 года, когда впервые на авиапоказе она на самолетах МиГ-29 выступила под названием «Стрижи». Однако еще в середине 1980-х годов, когда истребители этого типа только осваивались в Военно-воздушных силах (ВВС), уже шло формирование группы военных летчиков для выполнения на этих машинах демонстрационных полетов.

В первый состав группы вошли подполковник Александр Кутузов (ведущий), капитан Александр Каташинский, капитан Андрей Макаренко, майор Александр Захаров, майор Алексей Шерстнёв, майор Владимир Галуненко, майор Валерий Евдокимов.

Первое зарубежное выступление «Стрижей» состоялось в октябре 1991 года на авиабазе Упсала в Швеции. А уже в мае следующего года группа из шести МиГ-29 поразила своим мастерством французских зрителей на празднике, посвященном 50-летию эскадрильи «Нормандия–Неман».

В последующие годы «Стрижи» виртуозно демонстрировали свое мастерство, представляя Россию в Малайзии, Бельгии, Таиланде, Венгрии, Голландии, Болгарии, США, Вьетнаме, Китае, Монголии, Германии, Казахстане, Чехии, ОАЭ.

В 1993 году пилотажная группа была удостоена звания «Лучшая пилотажная группа мира».

В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи» в составе девяти самолетов (пяти Су-27 и четырех МиГ-29) в строю «ромб» с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа, что стало мировым рекордом в истории авиации. Эта девятка получила название «кубинский бриллиант». Именно в таком строю «Стрижи» участвуют в воздушном параде над Красной площадью в День Победы.

Как отмечает Минобороны, летная программа группы постоянно совершенствуется. Так, в этом году «Стрижи» кардинально обновили свою программу и впервые продемонстрируют групповой пилотаж с большим количеством перестроений в воздухе в составе девяти экипажей.