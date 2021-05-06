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ТАСС

Первый пилотируемый полет корабля New Shepard состоится 20 июля

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Полёт космической туристки в капсуле ракетного корабля «New Shepard» (в представлении художника)
Полёт космической туристки в капсуле ракетного корабля «New Shepard» (в представлении художника).
Источник изображения: medium.com

Один из билетов компания Blue Origin разыграет на онлайн-аукционе

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Американская компания Blue Origin впервые отправит пассажира в суборбитальный полет на своем корабле New Shepard 20 июля. Как сообщила в среду пресс-служба компании, первый билет на полет к границам космоса Blue Origin будет разыгран с помощью аукциона.

"New Shepard отправит своего первого астронавта в космос 20 июля. Мы предлагаем одно место в этом первом полете победителю онлайн-аукциона Blue Origin", - говорится в сообщении. Отмечается, что торги пройдут в три этапа и закончатся 12 июня. Вся выручка от продажи билета пойдет в фонд некоммерческой организации Club for the future ("Клуб для будущего").

До этого Blue Origin провела 15 испытаний своего суборбитального корабля, однако в роли "пассажира" выступал снабженный датчиками манекен в полный человеческий рост, которому дали имя Скайуокер в честь Люка Скайуокера, одного из героев киносаги "Звездные войны". New Shepard может брать на борт шесть пассажиров или полезный груз. После достижения границы космоса туристам можно будет расстегнуть ремни безопасности и примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости, после чего капсула с ними начнет снижение и мягко приземлится на парашютах.

Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу, главе корпорации Amazon, - лишь одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы существуют у компаний Virgin Galactic и SpaceX.

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Страны
США
Компании
Blue Origin
SpaceX
Virgin Galactic
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