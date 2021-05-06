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Известия.ru

Крейсер «Казань» передадут в состав ВМФ России 7 мая

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Атомный подводный крейсер «Казань» будет принят в состав российского ВМФ 7 мая. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что церемонией будет руководить главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Также участниками станут представители профильных органов управления Главного командования ФМВ, представители правительства Татарстана и Архангельской области, представители Объединенной судостроительной корпорации, организаций и предприятий, которые были задействованы в строительстве субмарины.

«7 мая 2021 года в городе Северодвинске, на предприятии «Севмаш» под руководством Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова состоится торжественная церемония приема в состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) 4-го поколения «Казань» проекта «Ясень-М», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Евменов утвердил приемный акт, который подтверждает успешное завершение испытаний подлодки «Казань». Приказ главкома о зачислении объекта в состав ВМФ зачитают на церемонии, и с этого момента «Казань» официально станет частью флота.

По словам Евменова, крейсер «Казань» является головной подлодкой четвертого поколения по усовершенствованному проекту «Ясень-М». При его создании применялись новейшие отечественные технологии.

Ранее источник агентства ТАСС сообщал, что субмарина будет передана флоту ко Дню ВМФ России, который в этом году будет отмечаться 25 июля. Сроки передачи подлодки флоту неоднократно переносились. По предыдущим планам предполагалось, что она войдет в состав ВМФ до конца 2020 года, но по ряду причин она не выполнила программу госиспытаний в установленные сроки.

31 декабря в пресс-службе «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сообщили, что АПЛ «Казань» будет передана флоту в 2021 году.

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Проекты
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