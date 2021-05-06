Флот получит новейшую подлодку "Казань" 7 мая

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Головная многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" войдет в состав Военно-морского флота России 7 мая, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Церемония пройдет под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова в Северодвинске — на предприятии "Севмаш", где построили субмарину. Там же зачитают приказ главнокомандующего о зачислении подводной лодки в состав флота. Приемный акт по успешным испытаниям "Казани" уже утвердили.

Изначально подлодку должны были передать ВМФ в 2019 году. Однако испытания усовершенствованного проекта "Ясень" затянулись — и передачу АПЛ перенесли сначала на 2020 год, а затем на 2021-й.

Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов ранее заявил РИА Новости, что больше переносов не будет и лодка войдет в состав флота до конца 2021 года.

Следующую подлодку в серии — "Новосибирск" — спустили на воду в конце 2019 года, чтобы по планам передать ВМФ в 2020-м, однако и этого не произошло. Евменов, в свою очередь, сказал, что обе субмарины должны войти в состав флота в 2021 году.

В то же время строительство остальных подлодок не отстает от графика, отметил в комментарии агентству гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.

Атомные подводные крейсеры "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую такие подлодки — "Владивосток" и "Воронеж" — заложили 20 июля 2020 года. Как говорил РИА Новости Рахманов, их передадут флоту на рубеже 2027-2028 годов.

В составе ВМФ есть подлодка "Северодвинск", построенная по аналогичному, но не модернизированному проекту 885 "Ясень".