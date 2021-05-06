В Армении уточнили возможность отправки курсантов в военные вузы РФ

МОСКВА, 5 мая/ Радио Sputnik. В Армении заявили о готовности России предоставить армянским курсантам места в военных вузах РФ. Соответствующее заявление сделал и.о. главы министерства обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

Он отметил, что с Россией была на этот счет подписана договоренность. По словам Арутюняна, в РФ завили, что готовы принять в военные вузы неограниченное количество курсантов.

Что касается армянских военных вузов, то в них планируют обучать курсантов обращению с новейшими видами вооружений, добавил он.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Пашинян рассказал об опорных пунктах военной базы РФ на юге Армении.