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РИА Новости

В Армении уточнили возможность отправки курсантов в военные вузы РФ

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Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации в Москве
Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 5 мая/ Радио Sputnik. В Армении заявили о готовности России предоставить армянским курсантам места в военных вузах РФ. Соответствующее заявление сделал и.о. главы министерства обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

Он отметил, что с Россией была на этот счет подписана договоренность. По словам Арутюняна, в РФ завили, что готовы принять в военные вузы неограниченное количество курсантов.

Что касается армянских военных вузов, то в них планируют обучать курсантов обращению с новейшими видами вооружений, добавил он.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Пашинян рассказал об опорных пунктах военной базы РФ на юге Армении.

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Страны
Армения
Россия
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