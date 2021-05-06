"Влетели по полной". Какие страны пострадают от выхода России из ДОН?

Российское правительство одобрило денонсацию Договора по открытому небу. Военный эксперт Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik высказал мнение о возможных последствиях выхода России из договора.
Правительство России одобрило денонсацию Договора по открытому небу, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Представить президенту России для внесения в Госдуму Федерального собрания... предложение о денонсации договора", ‒ сказано в постановлении, которое цитирует РИА Новости.
Договор по открытому небу (ДОН) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Документ стал одной из мер по укреплению доверия: он позволяет 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и операциях друг друга.
В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, она завершилась 22 ноября.
Ответственный редактор "Независимого военного обозрения", капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, выход России из договора в нынешних условиях неизбежен.
По его мнению, Россия и после выхода из договора будет получать значительную часть информации, поступавшей ранее в рамках ДОН, благодаря своей группировке спутников наблюдения, которая сейчас достаточно обширна.
В то же время, продолжил военный эксперт, есть государства, которые многое потеряют от выхода России из договора.
Для России, как и для США, потери от выхода из договора минимальны, полагает военный эксперт.
Пятнадцатого января 2021 года Москва объявила о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. В МИД РФ подчеркнули, что этот шаг еще не означает выхода из договора, это произойдет только с момента подачи уведомления депозитариям соглашения.