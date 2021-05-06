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РИА Новости

"Влетели по полной". Какие страны пострадают от выхода России из ДОН?

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Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН.
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin /

Российское правительство одобрило денонсацию Договора по открытому небу. Военный эксперт Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik высказал мнение о возможных последствиях выхода России из договора.

Правительство России одобрило денонсацию Договора по открытому небу, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Представить президенту России для внесения в Госдуму Федерального собрания... предложение о денонсации договора", ‒ сказано в постановлении, которое цитирует РИА Новости.

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Документ стал одной из мер по укреплению доверия: он позволяет 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и операциях друг друга.

В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, она завершилась 22 ноября.

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения", капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, выход России из договора в нынешних условиях неизбежен.

"Без присутствия США договор теряет всякий смысл. Потому что те государства, которые вместе с Россией и Соединенными Штатами состоят в этом договоре ‒ это в основном союзники США по блоку НАТО, и они никогда не откажут Соединенным Штатам в предоставлении информации, официально полученной в рамках этого договора", ‒ уверен Дмитрий Литовкин.

По его мнению, Россия и после выхода из договора будет получать значительную часть информации, поступавшей ранее в рамках ДОН, благодаря своей группировке спутников наблюдения, которая сейчас достаточно обширна.

В то же время, продолжил военный эксперт, есть государства, которые многое потеряют от выхода России из договора.

"Прежде всего "попали" прибалтийские государства и Украина, которые благодаря союзническим отношениям с НАТО и США имели возможность присутствовать на этих полетах и решать свои собственные задачи. Украинцы имели возможность юг России инспектировать, теперь они эту возможность потеряли. Прибалты могли северо-запад России контролировать, теперь они не смогут это делать, как и поляки", ‒ сказал Дмитрий Литовкин.

Для России, как и для США, потери от выхода из договора минимальны, полагает военный эксперт.

"Для России и США существование этого договора было инструментом повышения доверия друг к другу. Но так как у обеих государств есть большие группировки спутников наблюдения за поверхностью земли, для нас эта потеря минимальна, кроме того, что мы потеряли еще один инструмент взаимодействия. А вот сателлиты американские "влетели" по полной программе, потому что США не будут делиться с ними развединформацией", ‒ уверен Дмитрий Литовкин.

Пятнадцатого января 2021 года Москва объявила о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. В МИД РФ подчеркнули, что этот шаг еще не означает выхода из договора, это произойдет только с момента подачи уведомления депозитариям соглашения.

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2 комментария
№1
Удалено / Спам
№2
06.05.2021 13:25
Вот один из основательных пинков в задницу гнилому и тухлому западу. Вот такими бы мерами строили свою экономику и промышленность, социальную сферу и благосостояния НАРОДА. Цены бы не было руководителям, а так языком только молотят, а воз и ныне там.
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