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Российская газета

Родным погибших военных дали новые права

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Источник изображения: Сергей Лазовский/ТАСС

Членов семей погибших в бою военных наделили правами, которыми пользуются родные ветеранов боевых действий.

Если человек погиб на войне, уже обладая таким статусом, вопросов с передачей его родным прав на дополнительные соцгарантии не возникает. Но если участие военного в боях при его жизни не было подтверждено ветеранской "корочкой", возникала проблема. Для оформления соответствующего удостоверения родные были вынуждены обращаться в суд.

А там ссылались на статью 28 Закона "О ветеранах", где прямо говорится, что реализация мер социальной поддержки членов семей погибших ветеранов боевых действий осуществляется при предъявлении ими удостоверения единого образца. Получался замкнутый круг. Вот почему были разработаны поправки в закон "О ветеранах". В его новой редакции выдать удостоверение члена семьи ветерана боевых действий близким родственникам погибшего могут при соблюдении двух условий. Прежде всего нужно предоставить в военкомат документы, подтверждающие факт гибели (смерти) близкого человека. А также свидетельства его участия в боевых действиях.


Юрий Гаврилов

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