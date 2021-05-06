В США оценили новую атомную подлодку «Казань» фразой «вооружена до зубов»

Репортер по вопросам национальной безопасности журнала The National Interest Марк Эпископос (Mark Episkopos) оценил новую атомную подводную лодку (АПЛ) «Казань» фразой «вооружена до зубов».

Ранее на этой неделе источник в оборонной промышленности сообщил ТАСС, что атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М» будет передана ВМФ 7 мая.

«Ясень» является одним из двух крупных российских проектов подводных лодок, второй — АПЛ с баллистическими ракетами «Борей». Они должны заменить стареющие атомные подлодки советской эпохи. По словам журналиста, линия «Ясень-М» будет отличаться большим и мощным вооружением.

В настоящее время планируется создание восьми «Ясеней». Из них два — Казань и Новосибирск — уже скоро войдут в строй. Еще шесть находятся на разных стадиях строительства. Так, Красноярск, Архангельск и Пермь планируется запустить в этом году. Ожидается, что все остальные подлодки должны быть приняты в состав Военно-морского флота (ВМФ) России к 2027 году.

Рада Склодовская