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«Персеверанс» сфотографировал ночное небо на Марсе

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«Персеверанс» сфотографировал ночное небо на Марсе
«Персеверанс» сфотографировал ночное небо на Марсе.
Источник изображения: NASA / JPL-Caltech

Марсоход «Персеверанс» получил пару снимков звездного неба при помощи камеры, входящей в метеосистему MEDA. На фотографиях можно увидеть звезды и спутник Марса Фобос, сообщается в твиттере NASA.

Одним из научных инструментов нового марсохода «Персеверанс» является метеорологическая система MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer), она состоит из нескольких датчиков и блока управления, суммарная масса оборудования составляет 5,5 килограмма. Датчики поставляют информацию о силе и направлении ветра, температуре, относительной влажности и давлении воздуха, а также о количестве и средних размерах частиц пыли в марсианской атмосфере и температуре поверхности планеты. Ожидается, что долговременная работа системы позволит ученым научиться прогнозировать погоду на Красной планете, что важно для работы будущих астронавтов.


Элементы системы MEDA.

Источник изображения: M. de la Torre Juárez, J.A. Rodríguez-Manfredi et al. / 51st LPSC, 2020


В состав MEDA входит также камера SkyCam, которая представляет собой модифицированную версию камеры Hazcam и обладает полем зрения в 124 градуса. Ее основная задача — получать изображения облаков, движущихся по марсианскому небу, а также определять оптическую толщину аэрозолей в атмосфере.

Однако камера способна наблюдать и ночное небо, в чем ученые убедились 4 мая 2021 года, получив пару снимков в период с 01:10 по 01:13 по местному времени на Марсе. На снимках, помимо звезд, есть треки тяжелых заряженных частиц, а яркое пятно в правой части кадров, скорее всего, является спутником Марса Фобосом.

Ранее мы рассказывали о том, как марсианский рассвет превратили в музыку и как ровер «Кьюриосити» увидел затмения Солнца спутниками Марса.

Александр Войтюк

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Curiosity
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