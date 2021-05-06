Правительство РФ представит президенту предложения о денонсации Договора по открытому небу

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о представлении президенту РФ предложения о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в г. Хельсинки 24 марта 1992 г", - говорится в документе, текст которого размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил "Интерфаксу", что выход России из ДОН будет логичным шагом, который не приведет к рискам в сфере обороны и безопасности. "Раз США, один из основных участников, вышли из договора, то и нам там нечего делать", - сказал он.

"С военной точки зрения оставаться участником договора для России было бы совсем бессмысленно. Выход из договора не будет нести для России никаких рисков", - отметил Бужинский.

"После выхода США из договора Россия лишается возможности осуществления наблюдательных полетов над американской территорией. При этом не исключен вариант, что США запретят странам Европы российские наблюдательные полеты над американскими базами. Плюс США через союзников будут иметь доступ к информации о России. Никакого смысла оставаться в договоре для нас нет", - сказал Бужинский.

"Была надежда, что США пересмотрят решение о выходе из договора по открытому небу, но, судя по всему, возвращение в договор - не приоритет нынешней американской администрации", - сообщил собеседник "Интерфакса".

Как сообщал руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу, Россия выйдет из ДОН до конца мая при сохранении нынешнего статус-кво.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из ДОН. Как сообщалось в соответствующем заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".