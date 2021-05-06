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Интерфакс-АВН

Крупнейшие за 25 лет учения США в Европе начнутся в Эстонии

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Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии.
Источник изображения: © Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper

Таллин. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Учения США в Европе "Быстрый ответ" (Swift Response) начнутся в среду вечером в Эстонии с боевых стрельб на Центральном полигоне Сил обороны.

Полевая артиллерия 41-й бригады армии США выпустит более 10 ракет из установок залпового огня. Во время стрельб будет отрабатываться управление огнем и координация между различными частями и штабами, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

Вечером 7 мая 82-я воздушно-десантная дивизия США совершит воздушный десант на аэродроме Нурмсе. Основная часть десантников будет доставлена в Эстонию напрямую из США, из Северной Каролины. Десант будет выброшен ночью в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной.

Днем и ночью 8 мая американские войска на вертолетах будут переброшены из Нурмсе на Центральный полигон, уточняется в сообщении.

Из эстонских частей в учениях примут участие 1-я пехотная бригада вместе с дислоцированной в стране боевой группой союзников НАТО и Командованием специальных операций.

Учения Swift Response являются прологом серии учений США Defender Europe 21, крупнейших учений Соединенных штатов в Европе за последние 25 лет. Они будут проходить одновременно в 16 европейских странах с участием 28 000 военнослужащих. Помимо Эстонии, воздушно-десантные операции пройдут в Болгарии и Румынии.

В рамках Swift Response отрабатывается защита Эстонии в случае кризисной ситуации. В учениях примут участие около 2500 военнослужащих Сил обороны Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов. Их целью является отработка оперативной переброски сил США в горячие точки, а также готовности национальных сил и инфраструктуры принимать союзников.

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Страны
Болгария
Великобритания
Румыния
США
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
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