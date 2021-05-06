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Российская газета

Испытания американской ракеты Minuteman III окончились неудачей

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Источник изображения: U.S. military / wikimedia.org

Очередной запуск американской межконтинентальной ракеты Minuteman III завершился неудачей. О причинах прерывания полета МБР не сообщается.

Командование глобального удара ВВС США сообщило, что специальная комиссия расследует причины инцидента. Оценивается также возможность переноса испытаний ракетного оружия на другую дату.

Запуск межконтинентальной трехступенчатой ракеты, как сообщает ТАСС, планировалось осуществить с калифорнийской авиабазы Ванденберг с 10:15 до 16:15 по московскому времени. Учебная боеголовка должна была поразить цель на атолле Кваджалейн в Тихом океане и подтвердить эффективность и точность ракет данного класса.

Отметим, что межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III поступили на вооружении армии США в 1970-х годах и, проходя модернизацию, до сих пор остаются на боевом дежурстве. В целях продления ресурса производятся тестовые запуски ракет - ежегодно до четырех пусков. Как ранее заявил вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Джон Хайтен, после 2030 года ракеты Minuteman III начнут выходить из строя.

Тем не менее около 450 ракет Minuteman III находятся в арсенале Пентагона. Каждая из них может нести ядерные заряды мощностью 300 или 335 килотонн. Дальность действия ракет - 12 тысяч километров.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
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