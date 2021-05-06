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Интерфакс-АВН

Путин и Эрдоган обсудили Сирию, Ливию и Карабах

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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.
Источник изображения: Алексей Дружинин/пресс-служба

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили дальнейшую стабилизацию ситуации в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Отмечен конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии. Выражен настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, а также бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок в ряде регионов Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обсуждении ситуации в Ливии условлено и впредь поддерживать усилия правительства национального единства по укреплению целостности страны при должном учете интересов основных политических сил и регионов.

"Затронута также проблематика нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", - говорится в сообщении.

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Страны
Ливия
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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