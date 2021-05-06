США провели неудачные испытания баллистической ракеты

В ходе испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III США потерпели неудачу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Военно-воздушные силы (ВВС) страны.

На данный момент ведется расследование причин произошедшего. «Командование глобальных ударов ВВС США оценивает возможность переноса тестового пуска», — говорится в заявлении.

Испытания Minuteman III проходили на авиабазе «Ванденберг» (штат Калифорния). Как отмечалось ранее, основной целью испытаний являлась оценка и подтверждение эффективности, готовности и точности этой системы вооружения.

Ранее эксперт Питер Хьюсси в статье для The National Interest раскрыл «страшную правду» об американских баллистических ракетах. По его словам, она заключается в том, что возможности для модернизации стоящих полвека на вооружении ракет шахтного базирования Minuteman III уже практически исчерпаны и к 2030 году их жизнь нельзя будет продлить.

Рада Склодовская