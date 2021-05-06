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Газета.ru

"Не конец света": стоит ли опасаться падающей китайской ракеты

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Китайская ракета-носитель Long March 5B ("Чанчжэн-5В")
Китайская ракета-носитель Long March 5B ("Чанчжэн-5В").
Источник изображения: China Daily/Reuters

Астрономы сообщили, когда на Землю упадет китайская тяжелая ракета

Через считанные дни на Землю упадут обломки китайской ракеты "Чанчжэн-5B", предупреждают астрономы. Вычислить, где это произойдет, удастся лишь за несколько часов до входа в атмосфера. Впрочем, по заявлению Роскосмоса, россиянам переживать не стоит - Россию обломки не заденут.

Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5B", вышедшая из-под контроля после запуска, может уже в ближайшие дни войти в атмосферу, однако где она упадет - неизвестно, сообщает CNN.

По словам представителя министерства обороны США Майка Ховарда, ракета войдет в атмосферу Земли около 8 мая. Точное место входа можно будет определить лишь за несколько часов до того, как это произойдет - на траектории ракеты могут сказаться даже самые незначительные обстоятельства.

Большинство объектов космического мусора сгорает в атмосфере, однако ракета весит 22 тонны, и ее крупные части могут нанести ущерб, если упадут в населенных пунктах.

Но, по словам астрофизика из Гарварда Джонатана Макдауэлла, это "не конец света".

"Я не думаю, что люди должны принимать меры предосторожности, - заявил он. - Риск того, что будет какой-то ущерб или что обломки ракеты кому-то навредят, довольно мал. Не ничтожен, это может случиться, но шансы очень низкие. Поэтому я бы не стал переживать. Есть гораздо более серьезные поводы для беспокойства".

По словам Макдауэлла, ракета войдет в атмосферу между 8 и 10 мая. За этот двухдневный период ракета, движущаяся со скоростью около 29 тыс. км/ч, обогнет Землю 30 раз.

Скорее всего она упадет в океан - просто потому, что он занимает основную часть поверхности Земли, отмечает Макдауэлл.

На территорию России обломки не упадут, уверены в Роскосмосе.

"По проведенным российскими специалистами расчетам ступень Long March 5B прекратит баллистическое существование ориентировочно в интервале времени с 04:00 мск 8 мая по 23:00 мск 9 мая 2021 года. Время прекращения баллистического существования ступени с определением возможного района его падения будет уточняться по мере обновления параметров движения объекта, - сообщила ранее пресс-служба госкорпорации. - Часть конструкций ступени ракеты-носителя прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности. 7-8 мая появятся реальные вероятности точки падения. Территорию Российской Федерации данная ситуация не заденет".

Напомним, что запуск тяжелой ракеты «Чанчжэн-5B» состоялся с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань. Это самая мощная в настоящее время китайская ракета-носитель с 10 двигателями, часть из которых работает на жидком водороде, а часть на керосине. «Чанчжэн-5B» - вариант тяжелой ракеты «Чанчжэн-5», специально разработанный для доставки на орбиту тяжелых элементов китайской космической станции, это лишь второй в истории запуск ракеты в такой мощной конфигурации.

Первые ступени большинства космических ракет в мире при запуске не достигают космических скоростей и, как правило, падают в заранее определенных районах. Так происходят запуски, например, российских ракет «Союз» и «Протон».

Гигантская первая ступень китайской ракеты на начальном этапе запуска работала вместе с четырьмя жидкостными ускорителями, которые придавали ей дополнительный импульс, позволяя оставаться на орбите.

На послеполетной пресс-конференции руководитель проекта «Великий Поход - 5» Ван Цзюэ заявил, что при этом пуске ракеты были использованы некие доработки, однако про возможный маневр схода с орбиты не упоминалось. Наземные радары уже «ведут» болтающуюся на орбите 30-метровую ступень и присвоили ей обозначение 2021-035B.

В настоящее время она имеет скорость более семи километров в секунду и вращается по вытянутой орбите 170*372 километра.

Где и когда точно упадет ракетная ступень, предсказать пока невозможно. Это зависит от множества факторов, включая массу и параметры обломка, состояние атмосферы Земли и даже солнечную активность.

Наклонение ее орбиты составляет 41,5 градуса, в область возможного падения попадают такие города, как Нью-Йорк, Мадрид и Пекин. Вероятность падения на территории России минимальна - крайняя южная точка страны (Дагестан) имеет широту 41°11.


Алла Салькова

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Чанчжэн
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