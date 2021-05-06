США потерпели неудачу в ходе испытаний ракеты Minuteman III

Соединенные Штаты потерпели неудачу в ходе испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщили в пресс-службе Командования глобального удара ВВС США в среду, 5 мая.

Испытания ракеты прошли на авиабазе Vandenberg в штате Калифорния.

«В настоящий момент ведется расследование причин неудачи, Командование глобальных ударов ВВС США оценивает возможность переноса тестового пуска», — сказано в сообщении.

Отмечается, что программа тестового запуска Minuteman III нужна для сбора данных, необходимых для поддержания работоспособности системы.

В апреле военный аналитик Питера Хьюсси раскритиковал сторонников программы по продлению срока службы ракет Minuteman III.

По его словам, Соединенным Штатам требуется улучшение всей системы, связанной с межконтинентальными баллистическими ракетами: инфраструктуры, командования и управления, а также промышленной базы.

МБР Minuteman III поступили на вооружение еще в 1970-х годах и подвергались неоднократной модернизации. В частности, производилась замена головных частей, систем наведения и управления. Ежегодно осуществляется до четырех пусков, призванных подтвердить боеготовность МБР. Последнее подобные испытание прошло в феврале.