Эксперт оценил риск падения китайской ракеты на Россию

Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин оценил риск падения китайской ракеты «Чанчжэн-5» на Россию. Об этом он рассказал в эфире НСН.

Специалист объяснил, что к Земле приближается ступень ракеты, которая сгорит при входе в атмосферу.

«Ступень — это, условно, два пустотелых тонкостенных бака. Их разорвет на части, и до Земли практически ничего не долетит», — пояснил Ионин.

Он добавил, что подобные инциденты происходят регулярно, и им не стоит придавать значения, так как ракета не представляет угрозы для Земли.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» («Великий поход – 5B», CZ-5) стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 29 апреля.

4 мая стало известно, что ракета весом 21 т летит на Землю. При этом, по мнению астрофизиков, предсказать место падения аппарата невозможно и он может упасть на населенный пункт.