Глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко заявил, что за последние годы на границе с Россией вырыли 400 км противотанкового рва, установили 100 км металлического забора и протянули 70 км колючей проволоки.

Генерал констатировал, что обустройство границы с Россией продолжается, хотя оно уже и не происходит в рамках проекта «Стена», который ассоциируется с первым постмайданным премьер-министром Арсением Яценюком, сообщает Eadaily.

«Проекта «Стена» нет. Такое название сохранилось в обиходе. К сожалению, в нашем обществе проект «Стена» ассоциируется лишь с негативными проявлениями», — посетовал глава ГПСУ.

По его словам, завершение обустройства границы с Россией зависит только от Украины и того, что хочет видеть общество на границе. При этом он признал, что никакие пограничные сооружения реально от «российской агрессии» не спасут.

И тут же сделала прямо противоположное заявление о том, что строительство пограничной «стены» должно продолжаться, чтобы обеспечить 100%-ный контроль за линией границы.

В 2014 году построить «Европейский вал» на границе с Россией предложил глава правительства Арсений Яценюк. За проектом сразу же закрепилось прозвище «Стена Яценюка» и в дальнейшем его реализация несколько раз приостанавливалась из-за проблем с финансированием.

Изначально проект должен был обойтись бюджету в 4 млрд грн. «Стену» планировали завершить в 2018 году, потом сроки отодвинули на 2021-й. Позже из-за недостаточного финансирования перенесли сроки на 2025 год. На строительство потратили уже 1,7 млрд грн, ежегодно выделяя по 400−500 миллионов.