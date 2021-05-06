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Интерфакс-АВН

В Ереване заявляют о планах закупать новое вооружение

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Сосредоточение бронетехники ВС Армении
Сосредоточение бронетехники ВС Армении.
Источник изображения: invoen.ru

Ереван. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Армения в рамках модернизации и реформирования вооруженных сил намерена приобрести новое вооружение, заявил и.о. министра обороны республики Вагаршак Арутюнян.

"Модернизация, реформы в армии касаются всех сфер - это и структура, и законодательство, и система вузов. Задача - привести армию в соответствие с новой военно-политической обстановкой в регионе", - сказал Арутюнян, отвечая на вопросы депутатов в рамках "правительственного часа".

По его словам, особое внимание будет уделено кадровой базе военных вузов. "Поскольку большая часть профессорско-преподавательского состава не имеет боевого опыта, они будут отправлены в войска, а офицеры с боевым опытом будут приглашены в вузы. Кроме того, поскольку есть программа приобретения нового вооружения, то мы должны внедрить это вооружение в систему вузов, чтобы студенты учились на основе современного оружия", - отметил Арутюнян.

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Страны
Армения
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