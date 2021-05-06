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WarSpot

Израиль заменяет солдат роботами

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Источник изображения: warspot.ru

Патрулирование израильских границ будут вести роботы. Вчера, 4 мая, портал defence-blog.com сообщил о том, что ЦАХАЛ начал развёртывание автоматизированных машин Jaguar на границе с сектором Газа.

«Оснащённый десятками датчиков, автоматизированной системой вождения, расширенными возможностями огня и системой оповещения, этот робот делает Армию обороны Израиля более эффективной и технологически продвинутой», — заявила пресс-служба Минобороны Израиля.

Демонстрация робота Jaguar:

Роботизированная машина Jaguar разработана компанией Israel Aerospace Industrie (IAI). Беспилотник оснащён 7,62-мм пулемётом, камерами высокого разрешения, мощным освещением и системой громкой связи с дистанционным управлением. Кроме того, он может самоуничтожаться, если попадёт в руки врага. Jaguar построен на шестиколёсном вездеходном шасси на электротяге.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Компании
IAI
Проекты
Робот
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