Израиль заменяет солдат роботами

Патрулирование израильских границ будут вести роботы. Вчера, 4 мая, портал defence-blog.com сообщил о том, что ЦАХАЛ начал развёртывание автоматизированных машин Jaguar на границе с сектором Газа.

«Оснащённый десятками датчиков, автоматизированной системой вождения, расширенными возможностями огня и системой оповещения, этот робот делает Армию обороны Израиля более эффективной и технологически продвинутой», — заявила пресс-служба Минобороны Израиля.

Демонстрация робота Jaguar:

Jaguar semi-autonomous robotic system pic.twitter.com/wKnqxCkXK4 — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) May 4, 2021

Роботизированная машина Jaguar разработана компанией Israel Aerospace Industrie (IAI). Беспилотник оснащён 7,62-мм пулемётом, камерами высокого разрешения, мощным освещением и системой громкой связи с дистанционным управлением. Кроме того, он может самоуничтожаться, если попадёт в руки врага. Jaguar построен на шестиколёсном вездеходном шасси на электротяге.