В Чехии заявили о готовности России к обвинению во взрывах на складах

Глава военной разведки Чехии Ян Бероун заявил, что Россия была готова к обвинениям в причастности к взрывам на складах во Врбетице. Его слова приводит РИА Новости.

Бероун отметил, что Москва заранее начала распространять в социальных сетях информацию, опровергающую участие российских спецслужб во взрывах. По его словам, такая «пророссийская» активность в интернете говорит о том, что Россия знала о готовящихся обвинениях.

Ранее сообщалось, что в Чехии допустили закрытие дела о взрывах во Врбетице, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие. По словам генпрокурора Чехии Павла Земана, с самого начала у следствия существует только одна версия, и нельзя исключить, что уголовное производство завершится отложением дела.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Александр Макаров