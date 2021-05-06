Украина: США не хотят войны с Москвой (Wiener Zeitung, Австрия)

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился на Украину. Его визит — доказательство «непоколебимой поддержки» со стороны США. Но о потенциальном подкреплении в случае войны речь не идет, уверены эксперты, с которыми поговорила Wiener Zeitung. Солдаты НАТО воевать за Украину не станут — ни американцы, ни европейцы.

США поддерживают Киев в его противоборстве с Кремлем. В среду государственный секретарь США Энтони Блинкен с дипломатической миссией прибудет на два дня на Украину

Судя по всему, добрыми друзьями Джо Байден и Владимир Путин в этой жизни уже не станут. Слишком велики противоречия между леволиберальным президентом США и его геополитическим контрагентом, бывшим сотрудником КГБ в московском Кремле.

Путин, как во всяком случае утверждают американские демократы, многократно вмешивался в выборы в США, чтобы поддержать республиканского предшественника Байдена Дональда Трампа. Однозначно на его стороне были и российские средства массовой информации, работающие на зарубежные страны. Байден же в одном из интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Это недипломатичное высказывание ухудшило и без того напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном.

Заноза в теле Москвы

Главным яблоком раздора между двумя противоборствующими в холодной войне государствами стала Украина. Граничащая с Россией бывшая советская республика, где во многих областях говорят на русском языке, продолжает играть для Кремля важную роль, хотя возможности влияния Москвы на процессы в Киеве после революции на Майдане, российской аннексии Крыма и инициированной Россией войны в Донбассе сильно сократились.

Вину за это в Москве возлагают не на собственное поведение, а на действия США. Они якобы поддержали еще оранжевую революцию в Киеве в 2004 году, а затем сильно повлияли и на ход Евромайдана. Откалывающаяся от России Украина для Кремля как заноза в теле.

"Непоколебимая поддержка"

Поэтому в Москве в эту среду с недоверием смотрят на Киев, куда на два дня отправился государственный секретарь США Энтони Блинкен. Главный американский дипломат встретится там с президентом Владимиром Зеленским и со своим коллегой Дмитрием Кулебой. Как сообщалось перед поездкой, главная цель визита - "подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии".

В прошлые недели Москва стягивала более 100 тысяч солдат к границам Крыма и Донбасса. Это заставило понервничать Киев и западный лагерь. Возникло опасение, что вот-вот начнется новая большая война. Но в итоге был дан отбой - Кремль отозвал войска после недельного бряцания оружием.

Речь идет о доверии

Для США важнее всего укрепить доверие Киева к себе. "Визит имеет большое символическое значение. Администрация Байдена хочет показать, что эра Трампа прошла, что США вновь держат слово и поддерживают своих союзников", - сказал эксперт по Восточной Европе Александер Дубовы (Alexander Dubowy) в интервью газете "Винер цайтунг". По его словам, Америка Байдена вновь рассматривает себя как "дружественного гегемона, защищающего многосторонний и основанный на международном праве порядок от различных вызовов".

Помимо главного противника США Китая, прежде всего ядерная держава Россия считается соперником США, к тому же еще и трудно предсказуемым. Поэтому США решительно противопоставляют себе Кремлю на Украине: в марте Пентагон принял решение поставить на Украину оружие на сумму в 125 миллионов долларов.

Никаких военных действий на стороне Киева

"Подобные поставки вооружения в будущем могут участиться, так же как и совместные маневры украинских солдат с вооруженными силами НАТО. Присутствие военных кораблей в Черном море также вероятно", - сказал политолог Герхард Манготт (Gerhard Mangott) в интервью "Винер цайтунг".

Но одно эксперт по России исключает полностью: что солдаты НАТО в случае войны с Москвой встанут на сторону Украины. И хотя американские военные советники уже находятся в стране и для США имеет смысл ослаблять противника Россию, привязывая Украину к Западу, воевать на стороне Киева никто не будет.

НАТО может осрамиться

Того же мнения придерживается и Дубовы. Он считает, что желание Украины вступить в НАТО не воплотится в жизнь. Из-за военных конфликтов на украинской территории вступление Киева в альянс невозможно и с правовой точки зрения.

"Кроме того, государства НАТО, такие как Франция, Германия или Италия, не рискнут вступить в военный конфликт с Москвой". Ведь, по мнению эксперта, Москва вполне способна решить его в свою пользу: "При возможном нападении на Прибалтику, например, никто не знает, насколько быстро государства НАТО придут в боевую готовность и будут ли они это делать вообще", - размышляет Дубовы.

По его словам, готовность НАТО к сотрудничеству не следует рассматривать в военном аспекте. НАТО вполне может осрамиться, а на такой риск Запад пойти не захочет.

Герхард Лехнер (Gerhard Lechner)