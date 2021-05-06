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Российская газета

Подаренный Украине Humvee заметили на репетиции парада в Луганске

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Источник изображения: Народная милиция ЛНР / youtube.com

В Луганске на первой репетиции парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, замечен бронеавтомобиль на базе американского Humvee. Закамуфлированный образец колесной техники шел впереди механизированной колонны.

Ранее этот трофей Народной милиции достаточно долгое время находился на вооружении 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В самом начале нулевых Соединенные штаты перебросили на Украину около полусотни тактических автомобилей М1097А2, которые имели лишь алюминиевые кабины и открытые грузовые платформы.

В период подготовки к проведению операции в зоне сербско-албанского конфликта в Косово была проведена их модернизация силами ремонтного завода во Львове.

В частности, установлен бронированный модуль общим весом 1200 кг, прикрывший от пуль стрелкового оружия и осколков переднюю часть, борта и корму.

На стекла в случае необходимости опускались специальные экраны. Причем это можно было сделать не выходя из машины.

Существенным недостатком этой машины считается отсутствие эффективной противоминной защиты.

На крыше открыто установлен крупнокалиберный пулемет НСВ "Утес". Экипаж также получил дополнительные приборы наблюдения, в том числе ночного видения с инфракрасным осветителем.

Такой Humvee способен перевозить 5 военнослужащих и около 400 кг грузов.

Максимальная скорость - почти 90 км/ч. Запас хода по бездорожью - до 440 км.

В ходе событий на Донбассе ВСУ потеряли несколько таких броневиков, некоторые из них теперь обеспечивают безопасность жителей народных республик.



Алексей Брусилов

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Страны
Албания
Сербия
США
Украина
Продукция
HMMWV
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