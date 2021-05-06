Войти
Lenta.ru

Стало известно о возможном падении на Землю неконтролируемой китайской ракеты

744
0
0
Источник изображения: Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Стало известно, что китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска, может войти в атмосферу и упасть на Землю. При этом место возможного падения не уточняется, передает CNN со ссылкой на представителя Пентагона Майка Ховарда.

Он подчеркнул, что, согласно информации Космического командования, ракета войдет в атмосферу приблизительно 8 мая. По словам Ховарда, точное место можно будет определить за несколько часов до этого. В настоящее время это невозможно из-за скорости объекта.

«Мы ожидаем, что она вновь войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час (около 29 тысяч километров в час — прим. «Лента.ру»). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тысяч миль», — рассказал телеканалу ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.

При этом, как сообщает «Интерфакс», накануне в «Роскосмосе» заявили, что китайская ракета не представляет опасности для России.


Арина Сохиева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Роскосмос
Похожие новости
29.07.2019
Роскосмос инициирует переговоры о запрете испытаний противоспутникового оружия
23.07.2019
Луноход летит к Луне: Индия запустила "проект века"
31.10.2016
Экс-акционеры ЮКОСа оставили Францию без спутников Galileo
23.12.2014
Владимир Гутенев: «Определяя импортозамещение как приоритет, Президент России обозначил задачу по углублению международной кооперации»
15.12.2014
Генеральный директор ОАО "Информационные спутниковые системы" Николай Тестоедов: "Всегда важно заглянуть за горизонт"
05.02.2013
«Морской старт» предложили выкупить государству
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 18:58
  • 1
Лукашенко лишил званий более 80 экс-силовиков за дискредитирующие поступки
  • 06.05 18:43
  • 17
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 06.05 18:14
  • 5
Флот XXI века: что ждет российских моряков
  • 06.05 17:59
  • 10
Солдат, воспитанный айфоном
  • 06.05 16:40
  • 3
Нехватка 152-мм артиллерийских снарядов в вооруженных силах Украины
  • 06.05 16:33
  • 6
Лазер без московской прописки
  • 06.05 15:01
  • 79
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 06.05 13:39
  • 4
В Пентагоне объявили о крупных военных учениях на Аляске
  • 06.05 13:25
  • 2
"Влетели по полной". Какие страны пострадают от выхода России из ДОН?
  • 06.05 10:56
  • 8
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 06.05 09:08
  • 168
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 05:44
  • 1
На Красной площади состоялась вторая ночная репетиция парада Победы
  • 06.05 05:43
  • 1
В тылу борьбы: как эвакуировали промышленность в начале войны
  • 05.05 21:39
  • 22
Испытания новой французской баллистической ракеты для субмарины типа Triomphant показали на видео
  • 05.05 20:55
  • 1
Для госкомпаний могут ввести механизм гарантированного заказа у предприятий ОПК