В РПЦ высказались против перехода всей армии на контрактную основу

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Обязательная воинская повинность положительно влияет на формирование характера призывников, и в её отмене никакой целесообразности нет, заявил в интервью РИА Новости глава синодального отдела по взаимодействию Церкви с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Савватий (Загребельный).

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказался за полный переход российской армии на контрактную основу. По его мнению, обязательная воинская повинность должна уйти в прошлое, и перевод Вооруженных сил РФ с призывной основы на контрактный принцип "будет лучше для боеспособности армии".

"Это частное мнение, и оно должно быть в свободном обществе, в том числе и в церковной среде. Но скажу: да, армия-то вполне обойдется без призывников, но выживет ли общество - если не будет возможности всем здоровым юношам пройти армейскую школу - большой вопрос... Будет еще сложнее бороться в эпоху потребления с эгоизмом молодых людей", - сказал епископ Савватий.

По его мнению, армия "врачует вполне искусно и эффективно" подобные проявления, и не случайно она "всегда была школой жизни для юношей и граждан России".