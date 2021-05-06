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Нехватка 152-мм артиллерийских снарядов в вооруженных силах Украины

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Расположение сооружений и хранилищ 65-го арсенала Центрального ракетно-артиллерийского управления вооруженных сил Украины в Балаклее (Харьковская область) до взрывов в марте 2017 года
Расположение сооружений и хранилищ 65-го арсенала Центрального ракетно-артиллерийского управления вооруженных сил Украины в Балаклее (Харьковская область) до взрывов в марте 2017 года.
Источник изображения: censor.net

Известный укропатриот и главный редактор украинского веб-сайта Censor.net Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в Facebook комментарий о нехватке 152-мм артиллерийских снарядов в вооруженных силах Украины, одной из причин которой он считает действия "русских диверсантов".

Расположение сооружений и хранилищ 65-го арсенала Центрального ракетно-артиллерийского управления вооруженных сил Украины в Балаклее (Харьковская область) до взрывов в марте 2017 года (с) censor.net

Взрывы в Чехии и взрывы в Балаклее направлены на одну цель - уничтожить украинские запасы 152 мм снарядов.

Взрывы 16 октября 2014-го года на складе в Чехии, и взрывы на 65-м арсенале в Балаклее 23 марта 2017-го года взаимосвязаны.

Согласно материалам расследования, взрыв в Чехии произошел сразу после поставки в Украину 5000 гаубичных дальнобойных снарядов калибра 152 мм. Гаубицы калибра 152 мм - это мощное средство огневого поражения сухопутных войск, и боеприпасы к этим орудиям - главный дефицит в вооружении ВСУ. Снаряды Украины была вынуждена начать закупать сразу после начала войны - контракт с болгарской фирмой Эмильяна Гебрева был первой такой поставкой в истории. Этих снарядов Украина не производит, хотя по открытым данным штату ВСУ более 30 дивизионов таких орудий находятся на вооружении, и активно применяются в ходе войны. Единственный источник пополнения запасов - импорт из-за рубежа.

Так вот, важно отметить, что стало причиной гибели 65-го арсенала ВСУ в Балаклее.

Согласно видео записи системы наблюдения арсенала ночью в 2.46 раздался взрыв на площадке № 67, которая находилась на самом краю арсенала. На этой площадке хранились штабели... гаубичных снарядов калибра 152 мм.

На видеозаписи четко видно - никакого пожара не было. Раздался взрыв - и после этого начались взрывы на других площадках хранения.

Снаряды хранились в закупоренных ящиках без взрывателей, и для их детонации был необходим очень мощный подрыв.

В прошлом году Слуги народа на заседании комитета по обороне заявили, что якобы подорвали Балаклею военнослужащие ВСП ВСУ. Однако Генпрокуратура провела расследование повторно, на заседание были приглашены депутаты комитета, и после предъявления всех фактов никаких оснований для подозрений не обнаружили. Подозреваемых среди самих военнослужащих не установлено. На данный момент виновных в подрыве следствие не установило. Есть только версия о пролете российского беспилотника.

Несомненно, характер взрыва арсенала в Балаклее показывает, что приоритетной целью были именно снаряды 152 мм. База в Балаклее была крупнейшим стратегическим хранилищем 152 мм снарядов, все они были уничтожены взрывами.

Это советский калибр, который производят очень немногие страны мира. В больших объемах производит только наш враг - Россия, в малых объемах производит только одна страна НАТО - Болгария. Почти все другие страны мира, включая Китай, Индию, страны третьего мира, перешли на натовский калибр 155 мм. Таким образом, канал поставок для артиллерии ВСУ очень тонкий, который легко перерубить диверсиями.

И нет сомнений, что в случае обострения обстановки Россия снова проведет диверсии либо обстрелы и постарается уничтожить оставшиеся запасы.

К сожалению, эта проблема не устранена до сих пор. Украина не наладила производство своих снарядов, и не закупает артиллерию калибров 155 мм, что делает нас крайне зависимыми от одного-двух зарубежных поставщиков. Которые производят снаряды 152 мм калибра в небольших объемах, гораздо меньших, чем требуется в случае широкомасштабных боевых действий.

Впрочем, Верховного главнокомандующего и министерство обороны Украины огромный дефицит 152 мм снарядов и наша зависимость по-прежнему не интересует, в отличие от ГРУ ВС РФ.

Видео взрывов в Балаклее с камер наблюдения я привел в этой статье.

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3 комментария
№1
06.05.2021 03:51
100% Петров и Бошаров !!!
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№2
06.05.2021 07:25
Цитата
К сожалению, эта проблема не устранена до сих пор. Украина не наладила производство своих снарядов, и не закупает артиллерию калибров 155 мм,

Из этого можно сделать важные выводы. :)
Что не закупает артиллерию калибра 155 мм (вместе со снарядами) - это "понятно". А вот многолетнее отсутствие производства собственных 152-мм снарядов (при якобы закупленном несколько лет назад оборудовании для этого) - это интересно.
То ли Украина не хочет производить "совковое вооружение" (а покупать 155-мм цивилизованное - жаба душит), то ли (моя версия) украинцы - на ЭТОМ уровне - никак не рвутся в первые ряды пушечного мяса против России.
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№3
06.05.2021 16:40
Производство 152-мм снарядов со смещённым центром тяжести и неправильным дроблением корпуса им тоже "русские диверсанты" налаживали? :)

https://bmpd.livejournal.com/3910453.html

Цитата, ID: 19550 сообщ. №2
то ли (моя версия) украинцы - на ЭТОМ уровне - никак не рвутся в первые ряды пушечного мяса против России.
Ещё как рвутся. По крайней мере, некоторые. Просто они утратили технологии производства артиллерийских снарядов и миномётных мин, как и многие другие. Мало купить оборудование, нужно ещё и знать, что и как с его помощью изготавливать.
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