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Российская газета

Вооружена до зубов: NI оценил новую атомную подлодку "Казань"

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Источник изображения: youtube.com

The National Interest впечатлило вооружение атомного подводного крейсера "Казань".

Издание The National Interest отреагировало на сообщение СМИ о том, что вскоре на новой АПЛ "Казань" поднимут Андреевский флаг.

"Ясень" - один из двух крупных российских проектов подводных лодок, второй - атомная подводная лодка с баллистическими ракетами "Борей". Они должны заменить стареющие АПЛ советской эпохи.

Первая флагманская подлодка проекта "Ясень", "Северодвинск", была заложена в 1993 году, но из-за сложной ситуации в стране ее постройка затянулась на долгие годы. Она была спущена на воду только в 2010 году, и к тому времени некоторые принципы, лежавшие в основе ее проектирования, находились на грани устаревания.

В итоге проект перезапустили под обозначением "Ясень-М". Пакет модернизации включает модернизированную бортовую электронику и изменения в конструкции.

"Ясень-М" будет отличаться мощным вооружением. Это 40 крылатых ракет "Калибр-ПЛ" или 32 "Оникса". Подлодка "Казань" сможет производить их залповый пуск. Кроме того, АПЛ сможет применять новую крылатую противокорабельную гиперзвуковую крылатую ракету 3М22 "Циркон".

В настоящее время планируется создание восьми подлодок проекта "Ясень-М". "Казань" и "Новосибирск" могут войти в состав флота уже в этом году. Еще шесть находятся на разных стадиях строительства.


Олег Корякин (Казань)

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Страны
Россия
Продукция
Club-S
Казань АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
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