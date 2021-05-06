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ТАСС

Предприятие Роскосмоса создало мобильный лечебно-диагностический комплекс

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Фото: РИА Новости/МЧС РФ.
Источник изображения: iz.ru

Опытные образцы уже прошли испытания

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (НПК "СПП", входит в Роскосмос) создало мобильный лечебно-диагностический комплекс, опытные образцы уже прошли испытания. Об этом говорится в проекте плана реализации программы диверсификации продукции предприятия до 2025 года (имеется в распоряжении ТАСС).

Среди проектов НПК "СПП" по диверсификации, находящихся в стадии реализации, в документе перечислен мобильный лечебно-диагностический комплекс, разработанный в АО "106 ЭОМЗ", входящем в корпорацию. Его технические средства "предназначены для оказания квалифицированной и элементов специализированной помощи при неотложных показаниях в результате катастроф, аварий и стихийных бедствий и проведении лечебно-диагностических мероприятий", - говорится в документе.

Как уточняется в проекте плана, в случае возникновения больших контингентов пострадавших, средства комплекса должны быть использованы для оказания первой врачебной и квалифицированной помощи по неотложным показаниям.

"Опытные образцы гражданского назначения прошли испытания", - отмечается в документе.

В настоящий момент предприятие готово к малосерийному производству, прорабатываются экспортные варианты мобильных комплексов. В РФ потенциальными заказчиками являются организации Минздрава и МЧС, подчеркивается в документе.

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