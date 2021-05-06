В Сирии заявили об уничтожении нескольких выпущенных по Латакии ракет

Армия Сирийской Арабской Республики объявила в среду, 5 мая, что средства ПВО страны сбили несколько израильских ракет, направленные на объекты прибрежной зоны Латакии. Об этом сообщает агентство SANA.

По информации агентства, в 02:18 (время совпадает с московским. — Ред.) Израиль осуществил ракетную атаку со юго-запада Латакии.

«Наши ПВО сбили некоторые из ракет», — говорится в заявлении.

Ранее агентство сообщило, что сирийские средства ПВО отражают ракетную атаку в районе провинции Латакия и города Масьяф (провинция Хама). Взрывы прозвучали также в окрестностях Тартуса. В результате атаки на склад пластиковых изделий в Латакии один мирный житель погиб, еще шестеро получили ранения, среди них есть женщина и ребенок.