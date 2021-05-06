Войти
Известия.ru

В Сирии заявили об уничтожении нескольких выпущенных по Латакии ракет

790
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Армия Сирийской Арабской Республики объявила в среду, 5 мая, что средства ПВО страны сбили несколько израильских ракет, направленные на объекты прибрежной зоны Латакии. Об этом сообщает агентство SANA.

По информации агентства, в 02:18 (время совпадает с московским. — Ред.) Израиль осуществил ракетную атаку со юго-запада Латакии.

«Наши ПВО сбили некоторые из ракет», — говорится в заявлении.

Ранее агентство сообщило, что сирийские средства ПВО отражают ракетную атаку в районе провинции Латакия и города Масьяф (провинция Хама). Взрывы прозвучали также в окрестностях Тартуса. В результате атаки на склад пластиковых изделий в Латакии один мирный житель погиб, еще шестеро получили ранения, среди них есть женщина и ребенок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Сирия
Похожие новости
28.12.2018
СМИ США рассказали о ракетном ударе Израиля по комплексам ПВО Сирии
26.12.2018
Сирия бьет по министрам обороны
23.05.2017
Наша авиация: западные измышления в действии
08.11.2013
Купит ли Египет российское оружие на саудовские деньги?
15.10.2013
Сирия вступила в ряды ОЗХО
30.09.2013
Израиль: оружие по правилам и без
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 18:58
  • 1
Лукашенко лишил званий более 80 экс-силовиков за дискредитирующие поступки
  • 06.05 18:43
  • 17
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 06.05 18:14
  • 5
Флот XXI века: что ждет российских моряков
  • 06.05 17:59
  • 10
Солдат, воспитанный айфоном
  • 06.05 16:40
  • 3
Нехватка 152-мм артиллерийских снарядов в вооруженных силах Украины
  • 06.05 16:33
  • 6
Лазер без московской прописки
  • 06.05 15:01
  • 79
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 06.05 13:39
  • 4
В Пентагоне объявили о крупных военных учениях на Аляске
  • 06.05 13:25
  • 2
"Влетели по полной". Какие страны пострадают от выхода России из ДОН?
  • 06.05 10:56
  • 8
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 06.05 09:08
  • 168
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 05:44
  • 1
На Красной площади состоялась вторая ночная репетиция парада Победы
  • 06.05 05:43
  • 1
В тылу борьбы: как эвакуировали промышленность в начале войны
  • 05.05 21:39
  • 22
Испытания новой французской баллистической ракеты для субмарины типа Triomphant показали на видео
  • 05.05 20:55
  • 1
Для госкомпаний могут ввести механизм гарантированного заказа у предприятий ОПК