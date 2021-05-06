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Известия.ru

Пентагон не нашел угрозы военным США в действиях РФ в Сирии

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Соединенные Штаты не считают, что действия российских военных на северо-востоке Сирии несут угрозу американской коалиции. Об этом сообщается в распространенном во вторник, 4 мая, докладе исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла.

В тоже время в документе говорится, что Россия «продолжала нарушать механизмы деконфликтинга, которые были установлены между РФ и коалицией».

По словам представителя американского военного ведомства, нарушения касаются включения дополнительного транспортного средства в заранее организованную колонну патрулирования. Кроме того, коалиция якобы не всегда надлежащим образом уведомлена о проезде военного транспорта или пролете истребителя из России в Сирию.

«Данные нарушения не представляли угрозу для коалиционных сил», — приводит слова О'Доннелла ТАСС.

Отмечается, что документ охватывает период с 1 января по 31 марта 2021 года.

11 марта сирийские военные задержали двух боевиков, которых готовили в лагере для беженцев Эр-Рукбан, находящемся на территории военной базы международной коалиции.

26 февраля замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вячеслав Сытник, заявил, что американское командование в зоне Эт-Танф в Сирии продолжает насильно удерживать беженцев в лагере Эр-Рукбан.

Военные США находятся на территории Сирии без разрешения властей страны и без санкции ООН. Дамаск неоднократно обвинял Вашингтон в захвате нефтяных месторождений. При этом бывший президент США Дональд Трамп, по сути, называл нефть главной причиной нахождения американского воинского контингента в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.

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