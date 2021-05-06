В тылу борьбы: как эвакуировали промышленность в начале войны

Перевод народного хозяйства СССР на военные рельсы по масштабам не имеет равных в истории

С началом войны встала необходимость коренным образом реформировать экономику СССР — в максимально сжатые сроки мобилизовать внутренние ресурсы, обеспечить непрерывное возрастание военного производства, добиться решающего материально-технического перевеса наших вооруженных сил над Германией и ее союзниками и тем самым обеспечить базовый фундамент победы. Задача была непростой — несмотря на то, что Советский Союз по окончании индустриализации обладал современным промышленным потенциалом и по производству важнейших видов продукции находился в первом ряду наиболее развитых стран мира, в лице Третьего рейха он имел равного противника, располагающего ресурсами почти всех стран континентальной Европы. К июню 1941 года мощности нацистской империи по производству электроэнергии, металла, добыче угля были примерно в 2–2,5 раза больше, чем в СССР. Кроме того, в оккупированных после символического сопротивления странах Третий рейх взял под контроль громадные запасы металла, стратегического сырья, оборудования и всё трофейное вооружение побежденных.

На военные рельсы

Глобальная программа военной перестройки народного хозяйства Советского Союза и мобилизация сил государства для отпора врагу была изложена в директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года и в радиообращении Сталина к гражданам Советского Союза 3 июля. Как в директиве, так и в речи Сталина содержался призыв к народу покончить с благодушием и беспечностью, отрешиться от настроений мирного времени, перестроить работу предприятий и учреждений на военный лад, мобилизовать все силы «для разгрома врага, для беспощадной расправы с ордами напавшего германского фашизма».

30 июня был утвержден мобилизационный народнохозяйственный план на III квартал 1941 года, разработанный в основных чертах еще до начала войны, а уже 16 августа — военно-хозяйственный план на IV квартал и на весь 1942 год по районам вероятной эвакуации — Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. Строительство свертывалось — было решено достраивать только те предприятия, которые можно было завершить в течение года. А вот посевные площади под зерновые и технические культуры в восточных районах РСФСР, Казахстана и Средней Азии увеличивались. Было намечено также строительство дублирующих ж/д путей, которые бы связывали Сибирь с Уралом, а Урал с Поволжьем.

Эвакуация заводского оборудования из Украинской ССР, 1941 год Источник изображения: Фото: РИА Новости

Самым сложным мероприятием советской экономики первых военных лет стала эвакуация. Успехи противника на европейской части Советского Союза поставили под угрозу районы, где проживало до 40% населения страны и было расположено 31 850 промышленных предприятий, из них 37 заводов черной металлургии, 749 заводов тяжелого и среднего машиностроения, 169 заводов сельскохозяйственного, химического, деревообрабатывающего и бумагоделательного машиностроения, 1135 шахт, свыше 3 тыс. нефтяных скважин, 61 крупная электростанция, сотни текстильных, пищевых и иных предприятий. А каких-либо заблаговременно разработанных эвакуационных планов практически не существовало, хотя черновые наброски подобных документов составляла Военно-промышленная комиссия при СНК СССР в 1939–1940 годах и в начале 1941-го. Собственно, не имелось и органов, призванных непосредственно руководить перебазированием производительных сил страны в глубь территории Советского Союза. Все эти проблемы решались в ходе разразившейся войны, зачастую в спешке, иногда без учета конкретной обстановки.

Постановлением партии и правительства от 27 июня 1941 года «О порядке вывоза и размещения людских контингентов» определялись главные задачи и первоочередные объекты эвакуации. В первую очередь перебазированию в глубокий тыл подлежали квалифицированные кадры, старики, женщины и дети, промышленное оборудование, станки и машины, цветные металлы, горючее, хлеб и другие ценности, имеющие государственное значение.

При планировании главное внимание уделялось перебазированию предприятий, выпускавших оборонную продукцию.

Особое преимущество перед всеми другими эшелонами, кроме воинских и оперативных, предоставлялось и составам с населением, для которых устанавливался среднесуточный пробег в 500–600 км. При острой нехватке пассажирских вагонов людей чаще всего вывозили в специально оснащенных для этой цели грузовых вагонах, а иногда и просто на платформах вместе с оборудованием.

Перевозки населения были взяты под особый контроль. Ежедневно не позже 22 часов начальники дорог сообщали в НКПС сведения о следовании эшелонов с людьми по состоянию на 18 часов. В свою очередь, наркомат путей сообщения ежедневно представлял в ГКО подробную справку о находящихся в пути составах с эвакуированными. Для оказания помощи населению эвакуированных территорий выделялись значительные средства. Только во второй половине 1941 года государство израсходовало на эти цели 3 млрд рублей.

Советская женщина у заводского станка, 1941 год Источник изображения: Фото: РИА Новости

5 июля ГКО обязал наркомат среднего машиностроения создать на Урале и в Поволжье предприятия-дублеры по производству танковых дизелей и моторов. Для этой цели использовали вывезенный в Челябинскую область завод по производству дизелей из Харькова, а также профильные цеха Ленинградского Кировского и Харьковского тракторного заводов. Горьковский завод также обязали развернуть производство двигателей для легких танков.

Москва под угрозой

Эвакуация конструкторских бюро и предприятий из Москвы началась еще в летние месяцы 1941 года, когда фронт на западном направлении был относительно устойчивым, а Красная армия контрударами в ходе Смоленского сражения наносила вермахту существенные потери. По данным пассажирского управления НКПС с 29 июня по 29 июля специальные эвакопоезда вывезли из Москвы 959 530 человек, включая беженцев из прифронтовых областей.

Всё изменилось после начала осуществления немцами операции «Тайфун» и окружения наших войск под Вязьмой в октябре 1941 года. Вследствие последнего трагического события на линии фронта образовалась гигантская «пробоина», через которую противник мог легко достичь столицы Советского Союза. Пока наши военные купировали эту угрозу, в Москве началась паника, а также массовая эвакуация управленческого аппарата страны и промышленности города. В короткие сроки на восток были отправлены дипломатический корпус, Президиум Верховного Совета СССР, СНК СССР, наркоматы обороны, Военно-морского флота, а также другие правительственные, военные и промышленные учреждения. То, что невозможно было эвакуировать, в том числе всё электрооборудование метро (исключая водопровод и канализацию), готовилось к подрыву.

В соответствии с информацией, полученной от 24 основных наркоматов, на 12 декабря эвакуацией были охвачены 523 предприятия Москвы и Московской области.

Готовые мины на одном из московских заводов, 1942 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Иван Шагин

К этому сроку удалось вывезти на восток 100 334 вагона из 143 196 требуемых, в том числе 43 632 — с оборудованием, 20 729 — с материалами и готовыми изделиями и 18 094 — с людьми. На 10 декабря вместе с предприятиями 19 наркоматов было перемещено в тыл 564 248 работников промышленности и членов их семей. Общее число эвакуированных жителей столицы достигло 2 млн человек.

Если оценивать ситуацию в целом, то по неполным данным НКПС в течение второго полугодия 1941 года из прифронтовой зоны на восток было вывезено 2593 промышленных предприятия. С учетом того, что значительная часть производительных сил перебрасывалась в тыловые районы по решению местных органов с использованием различных видов транспорта (причем имелось значительное количество так называемых бездокументных грузов), то указанная цифра была еще больше. Однако часть предприятий так и не удалось эвакуировать. Ведь на захваченной противником территории Советского Союза перед войной размещалось 31 850 заводов и фабрик, в том числе 7500 крупных, не считая мелких предприятий и мастерских.

Колхозы и совхозы восточных районов страны во втором полугодии 1941 года приняли 2393,3 тыс. голов скота из прифронтовой зоны. Все эвакоперевозки потребовали чуть больше 1,5 млн железнодорожных вагонов. Однако в 20 занятых противником районах осталось 20–22% крупного и 18–20% мелкого скота, ранее принадлежащего коллективным хозяйствам.

На новом месте

Около 70% вывезенных на восток предприятий были размещены на Урале, в Западной Сибири, Средней Азии и Казахстане. Вместе с оборудованием для фабрик и заводов прибыло до 30–40% рабочих, инженеров и техников. Всего же по железным дорогам, а также по водным и воздушным путям в течение второй половины 1941 года в тыловые районы страны было переправлено более 12 млн человек.

К концу 1941 года в новых местах было размещено 1910 крупных предприятий, в том числе 122 авиационных завода, 43 завода танковой промышленности, 71 — наркомата вооружений, 96 — наркомата боеприпасов, 199 — наркомата черной металлургии, 80 — наркомата минометной промышленности, 91 — наркомата химической промышленности, 65 — наркомата среднего машиностроения, 57 — наркомата тяжелого машиностроения. Основными территориями их новой дислокации стали Новосибирск, Омск. Кемерово, Чебоксары, Челябинск, Киров, Нижний Тагил, Красноярск, Казань и другие промышленные центры страны.

Уже в марте 1942 года промышленность ВПК восточных районов СССР с учетом восстановленных здесь эвакуированных предприятий произвела военной продукции столько, сколько в начале войны выпускалось на всей территории Советского Союза.

Плавка чугуна в доменной печи Уралмашзавода, 1944 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

После начала контрнаступления под Москвой в конце декабря 1941 года началась частичная реэвакуация некоторых предприятий центрального промышленного района СССР. Так, уже в начале 1942 года в Москву было возвращено несколько крупных объектов, в том числе известный станкостроительный завод «Красный пролетарий».

Весной 1942 года после разгрома войск юго-западного направления в районе Харькова и последующим за этим масштабным наступлением германских войск на Кавказ была проведена еще одна эвакуация. На этот раз она проходила в гораздо меньших масштабах и с более ограниченной территории, охвативших преимущественно Ростовскую, Воронежскую, Орловскую, Сталинградскую, Ворошиловградскую области и Северный Кавказ. Летом и осенью 1942 года из прифронтовых районов удалось вывезти оборудование более 150 крупных предприятий, значительные материальные и культурные ценности, сотни тысяч беженцев. Как и в 1941-м, эвакуация помогла спасти огромные производственные ресурсы, которые немедленно подключались к работе в интересах фронта.

Перебазирование производительных сил Советского Союза на восток явилось одним из наиболее значительных достижений народов нашей страны. По своей значимости эта грандиозная операция, по мнению маршала Григория Жукова, оказалась равной «величайшим битвам Второй мировой войны».

Илья Мощанский