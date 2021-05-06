На Красной площади состоялась вторая ночная репетиция парада Победы

Вторая ночная репетиция парада Победы с участием пеших парадных расчетов и колонн военной техники прошла вечером во вторник, 4 мая, на Красной площади.

В репетиции, которая началась в 22:00, приняли участие более 13 тыс. военнослужащих и более 130 единиц современного вооружения и военной техники.

По брусчатке главной площади страны проехали бронеавтомобили «Тигр», защищенные автомобили «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, танки Т-72Б3. Помимо этого, в репетиции участвовали танки третьего поколения Т-14 «Армата», боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы «Ярс».

Также были представлены самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и многие другие образцы техники. Кроме того, в парадном строе проехали и кабриолеты Aurus.

Впервые в этом году чести пройти по Красной площади удостоился парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации им. Александра Невского, подразделение военнослужащих женщин Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и батальон Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя.

Данная репетиция стала второй. Первая ночная репетиция парада в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне прошла на Красной площади 29 апреля. Генеральная репетиция на Красной площади состоится утром 7 мая.

27 апреля на Красной площади прошла пешая тренировка с экипажами боевых машин, которые будут принимать участие 9 мая в параде Победы. В репетиции участвовали командиры и механики-водители всех боевых машин.

За день до этого над Алабино состоялась генеральная репетиция воздушной части парада Победы.

9 мая на параде в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне будут участвовать более 12,5 тыс. человек, по Красной площади пройдут 190 образцов техники, будут задействованы 76 самолетов и вертолетов.