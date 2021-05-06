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Известия.ru

На Красной площади состоялась вторая ночная репетиция парада Победы

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вторая ночная репетиция парада Победы с участием пеших парадных расчетов и колонн военной техники прошла вечером во вторник, 4 мая, на Красной площади.


В репетиции, которая началась в 22:00, приняли участие более 13 тыс. военнослужащих и более 130 единиц современного вооружения и военной техники.

По брусчатке главной площади страны проехали бронеавтомобили «Тигр», защищенные автомобили «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, танки Т-72Б3. Помимо этого, в репетиции участвовали танки третьего поколения Т-14 «Армата», боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы «Ярс».

Также были представлены самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и многие другие образцы техники. Кроме того, в парадном строе проехали и кабриолеты Aurus.

Впервые в этом году чести пройти по Красной площади удостоился парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации им. Александра Невского, подразделение военнослужащих женщин Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и батальон Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя.

Данная репетиция стала второй. Первая ночная репетиция парада в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне прошла на Красной площади 29 апреля. Генеральная репетиция на Красной площади состоится утром 7 мая.


27 апреля на Красной площади прошла пешая тренировка с экипажами боевых машин, которые будут принимать участие 9 мая в параде Победы. В репетиции участвовали командиры и механики-водители всех боевых машин.

За день до этого над Алабино состоялась генеральная репетиция воздушной части парада Победы.

9 мая на параде в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне будут участвовать более 12,5 тыс. человек, по Красной площади пройдут 190 образцов техники, будут задействованы 76 самолетов и вертолетов.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Александр Невский
Армата
БМД-4
БМП-3
БМПТ Рамка-99
БТР-82
БТР-82А
БТР-МДМ Ракушка-М
Бук-М2
Мста-С
РС-24 Ярс
С-400 Триумф
Т-72
Т-72Б
Тигр
Тигр БА
Проекты
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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