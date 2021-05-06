Взяли высоту

У SpaceX появился сильный конкурент. Ракета от Rocket Lab может стать американским ответом «Союзам»

В настоящее время по числу пусков среди молодых частных компаний американская Rocket Lab уступает только SpaceX. Начиная с мая 2017 года первая запустила 19 сверхлегких ракет Electron, которые вывели на околоземную орбиту около ста спутников в интересах коммерческих и правительственных заказчиков. Из этих стартов только два оказались неудачными, что для молодой компании можно считать успехом. «Лента.ру» рассказывает об истории и перспективах потенциального конкурента SpaceX.

Все свое

Основатель, генеральный и технический директор Rocket Lab Питер Бек родился в Новой Зеландии в семье директора музея и учительницы. Глава компании не получил университетского образования, хотя с детства планировал строить ракеты. Большинство инженерных знаний, необходимых для создания ракет, Бек освоил самостоятельно. Возможно, именно поэтому в 2019 году бизнесмен и инженер получил должность адъюнкт-профессора аэрокосмической инженерии в Оклендском университете (Новая Зеландия).

В ноябре 2009 года, три года спустя после основания Rocket Lab, компания запустила свою первую ракету, достигнувшую космоса. Одноступенчатая Ātea-1 была способна поднять нагрузку массой до 2 килограммов на высоту до 150 километров. В длину ракета достигала 6 метров, в диаметре — 15 сантиметров. Стартовая масса носителя составляла 60 килограммов.

Уже в декабре 2010 года Rocket Lab получила контракт от Пентагона на создание недорогой легкой ракеты для запуска спутников формата CubeSat. Примерно с тех же пор компания работала как классический венчурный стартап, привлекая финансирование, в частности, от таких крупных игроков рынка, как американская Lockheed Martin — крупнейшая в мире военно-промышленная корпорация, известная, например, как создатель истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Главным успехом Rocket Lab стала сверхлегкая ракета Electron, на разработку и испытание которой, как заявляют в компании, ушло всего около 200 миллионов долларов. На низкую околоземную орбиту одноразовый двухступенчатый (в базовом варианте) носитель способен выводить до 300 килограммов полезной нагрузки. В длину ракета достигает 17 метров, в диаметре — 1,2 метра. Стартовая масса носителя составляет 12,5 тонны. В настоящее время стоимость запуска ракеты составляет 5,7 миллиона долларов. В перспективе Electron получит дополнительную ступень (платформу Photon), предназначенную, в частности, для отправки космических аппаратов к Луне.

Ракета Electron на пусковом столе Источник изображения: Фото: @RocketLab

Electron получает жидкостные ракетные двигатели Rutherford, где в качестве топливных компонентов используются кислород и керосин. На первую ступень устанавливается девять силовых установок, на вторую — одна. Основные элементы Rutherford изготавливаются с использованием технологии трехмерной печати. Опциональная третья ступень получит силовой агрегат Curie. Двигатели, как и ракета, разработаны и производятся Rocket Lab.

В настоящее время Electron запускается с космодрома, расположенного на восточном побережье острова Северный (Новая Зеландия). В ближайшее время компания планирует начать запуск ракеты и с космодрома Уоллопс в Вирджинии (США).

Успешный бизнес

Первый пуск Electron состоялся в мае 2017 года и оказался неудачным. Носитель достиг высоты более 200 километров, после чего от нее перестали поступать данные телеметрии, в результате чего ракету пришлось взорвать. Причиной неудачи стали неверные данные, выдаваемые наземной системой измерений. В январе 2018 года состоялся второй пуск Electron, который оказался успешным, — ракета вывела на околоземную орбиту спутники в интересах компаний Planet и Spire. Потом Rocket Lab проводила пуски как для коммерческих заказчиков, так и для, в частности, НАСА и Пентагона. Всего с мая 2017 года по апрель 2021 года Electron запускалась 19 раз, из которых только два были неудачными.

Ракета Electron в сборочном цехе Источник изображения: Фото: @RocketLab

Изначально в Rocket Lab не планировали многоразовое использование элементов Electron, однако с течением времени изменили свою позицию. В ноябре 2020 года первая ступень носителя совершила при помощи парашютов успешное приводнение. Ранее, в апреле того же года, в Rocket Lab успешно поймали в воздухе при помощи вертолета макет первой ступени Electron, сброшенный другим вертолетом. В декабре 2019 года в Rocket Lab успешно получили телеметрические данные отработавшей первой ступени. Данное испытание успешно повторили в ходе пуска, проведенного в январе 2020 года.

В 2020 году доход Rocket Lab, штаб-квартира которой находится в Лонг-Бич (Калифорния), составил 38 миллионов долларов. В 2021-м данный показатель может достигнуть 69 миллионов. По мере расширения бизнеса в компании ждут экспоненциального роста доходов, которые в 2027 году должны (а, возможно, и раньше) составить 1,5 миллиарда. Одна из причин этого — появление нового носителя.

Своя ниша

В марте 2021 года Rocket Lab анонсировала создание средней ракеты Neutron, грузоподъемность которой будет на порядок выше, чем у Electron. В Rocket Lab уверяют, что Neutron будет альтернативой ракете SpaceX Falcon 9, хотя первая по грузоподъемности скорее напоминает российский средний «Союз-2», то есть занимает нишу между легкими и тяжелыми носителями.

В том же месяце Rocket Lab заявила о слиянии с Vector Acquisition, в результате чего их общая стоимость достигла 4,1 миллиарда долларов. Vector Acquisition является типичной Special-purpose acquisition company (SPAC), то есть вспомогательной компанией, обеспечивающей выход основной на биржу, минуя процедуру Initial Public Offering (IPO).

Большая часть из 4,1 миллиарда долларов должна пойти на разработку и испытание Neutron, первый запуск которого намечен на 2024 год. Согласно планам Rocket Lab, на низкую околоземную орбиту ракета сможет доставлять около 8 тонн, к Луне — 2 тонны, к Марсу и Венере — 1,5 тонны. Neutron, по примеру Falcon 9, получит многоразовую первую ступень, способную совершать посадку на платформу в океане. Запускать ракету планируется с космодрома Уоллопс. В компании допускают, что носитель может использоваться и в доставке людей в космос. Neutron, как и Electron, получит собственные двигатели, разработанные Rocket Lab.

По мнению Бека, грузоподъемность новой ракеты позволит запускать более 90 процентов всех современных спутников, примерно 80 процентов из которых представляют собой космические аппараты, формирующие так называемые мегасозвездия, например, OneWeb. В компании уверены, что в ходе пуска Neutron будет загружена полностью, а не наполовину, как происходит при многих стартах тяжелых ракет, в частности, Falcon 9. Именно данным обстоятельством в Rocket Lab объяснили необходимость в средней ракете, а не тяжелой.

Neutron будет создаваться не с нуля, поскольку компания имеет опыт разработки Electron. В частности, первая от второй получит систему управления и авионику. Самое главное, как считает Бек, в Rocket Lab, разрабатывая и производя Electron, научились делать все сверхэффективно, что сэкономит время и деньги при создании новой ракеты.

Андрей Борисов