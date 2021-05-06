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Известия.ru

SpaceX вывела на орбиту 26-ю партию интернет-спутников Starlink

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Tech. Sgt. James Hodgman

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник, 4 мая, успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, которые должны пополнить орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX в своем Twitter.


«Вывод спутников Starlink подтвержден», — заявили в компании. В рамках проекта это уже 26-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года.

В 15:01 по времени Восточного побережья США (в 22:01 мск) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) был осуществлен запуск. Трансляция велась на странице в Twitter SpaceX.

Примерно через 1 час 4 минуты после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту. Кроме того, первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 через 8 минут 39 секунды после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике примерно в 600 км от космодрома на мысе Канаверал. Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя использовалась для запусков уже в девятый раз.

Ранее, 29 апреля, также была запущена партия из 60 спутников Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 1563 космических аппаратов. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В дальнейшем SpaceX намерена развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
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