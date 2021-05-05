В марсоходе Perseverance оказались обычные процессоры Intel Atom

Intel похвасталась тем, что марсоход получил два модуля COMEX-IE38 компании CompuLab, которые основаны на процессорах Intel Atom поколения Bay Trail.

Как известно, сердцем марсохода Perseverance служит очень старый 200-мегагерцовый радиационно-стойкий спецпроцессор RAD750 стоимостью около 200 тысяч долларов. При этом в основе вертолёта Ingenuity лежит намного более современная SoC Snapdragon 801.

Как оказалось, ровер может похвастаться и более современным решением, причём тоже родом из потребительского сегмента.

Теперь Intel похвасталась тем, что марсоход получил два модуля COMEX-IE38 компании CompuLab, предназначенных для работы с фотографиями и видео, которые снимает Perseverance.

Эти модули, во-первых, доступны всем желающим по цене около 150 долларов, а во-вторых, основаны на процессорах Intel Atom поколения Bay Trail.

Данная плата работает на ОС Linux. Марсоход Perseverance оснащен 23 камерами, данные с которых в RAW-формате передаются по локальной сети Ethernet, сжимаются модулем COMEX-IE38 и сохраняются на 480-гигабайтном накопителе SSD для последующей передачи на Землю (см. детали по ссылке).

Разработчики объяснили причину использования решения на Intel Atom необходимостью жесткой экономии электроэнергии в марсоходе, а также крайне затрудненным отводом тепла от чипов в крайне разреженной атмосфере Марса (на 99,4% менее плотной, чем на Земле). До сих пор применение этих плат в марсоходе NASA держалось в тайне.