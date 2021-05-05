Минцифры предлагает расширить внедрение технологий ИИ в России.

Минцифры предлагает внедрить в школы и больницы ИИ-помощников, запустить в России ИИ-фермы, которые давали бы рекомендации по выращиванию и прогнозу урожайности, и даже разработать ИИ-геолога. Кроме того, искусственный интеллект предлагается использовать для поиска экологических загрязнений и выбора IT-компаний, которые претендуют на господдержку. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Такие идеи Минцифры направило в аппарат правительства для включения в Стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года. Документ опубликовал Telegram-канал «Майский указ». Источник в правительстве подтвердил его подлинность. В Минцифры отказались от комментариев.

Стратегия социально-экономического развития РФ до 2030 года, или «план Мишустина», разрабатывается правительством по поручению премьера от 26 января. Она должна определить пути решения задач, поставленных в июльском указе Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Стратегия предполагает работу над проектами по пяти направлениям: «Новая высокотехнологичная экономика», «Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый общественный договор», «Клиентоцентричное государство», «Национальная инновационная система».

По словам источника, предложения Минцифры будет рассматривать Минэкономики, которое руководит федеральным проектом «Искусственный интеллект». Часть новых инициатив могут включить в этот проект, полагает собеседник, но вопрос их финансирования остается открытым: бюджет для реализации идей может быть выделен из ведомственных программ цифровой трансформации или из федерального проекта. Затраты на последний в 2021–2024 годах оцениваются в 31,5 млрд руб., из которых 24,6 млрд руб. будет выделено из бюджета, следует из информации на сайте Минэкономики. В министерстве отказались от комментариев.

В Минпромторге рассказали, что предложения Минцифры рассмотрены и учтены в разрабатываемом проекте «Новый облик промышленности» направления «Новая высокотехнологичная экономика».

Согласно ему, планируется применять ИИ для оценки цифровой зрелости промышленных предприятий, для инженерного анализа и виртуальных испытаний промышленной продукции и управления ее жизненным циклом, уточнили в министерстве.

Применение ИИ может привести к повышению качества образования, медицинских услуг, более точному прогнозированию урожаев, считает управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии» Павел Гонтарев:

Искусственный интеллект учитывает больше факторов, чем человек, поэтому его использование исключает ошибки.

На фоне трудностей с обеспечением кадрами отдаленных и малонаселенных территорий внедрение технологий ИИ смогло бы обеспечить необходимый уровень оказания образовательных, медицинских и иных услуг, согласен директор технологической практики КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев.

Обычно решения на базе ИИ применяются там, где предполагается анализ большого объема данных, поэтому их использование в перечисленных отраслях оправданно, соглашается партнер компании Deloitte в СНГ Александр Ильин.

Однако, уточняет коммерческий директор компании «Актив» Дмитрий Горелов, не все, что сейчас любят называть искусственным интеллектом, им является.

Большой вопрос, подчеркивает эксперт, насколько полезным будет ИИ в образовании:

Есть стойкое ощущение, что современные информационные технологии не хотят делать среднестатистического человека умнее.

По мнению господина Горелова, не стоит также, например, доверять ИИ выбор тех, кому выделять господдержку.