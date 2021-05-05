Армия США оснастит своих боевых роботов живыми мышцами

Боевой робот

Инженеры-робототехники Army Research Laboratory (США) изучают возможность интеграции в боевых роботов «живых» мышц для осуществления двигательных функций вместо механических рук, колес и гусениц.

Как показывают исследования, при всех своих неоспоримых достоинствах возможности вышеперечисленной механики, приводимой в действие электродвигателями, ограничены. По замыслу военных разработчиков, на смену механическим могут прийти биогибридные роботы, которые способны двигаться за счет сокращений органической мышечной ткани, выращенной в лаборатории. Активировать работу таких мускулов будут электрические импульсы или химическое воздействие. Главное преимущество искусственных мышц и сухожилий – гибкость, они могут сгибаться, растягиваться и тянуться. Прекрасный пример – бег животных по пересеченной местности, когда им приходится преодолевать неожиданные препятствия, реагируя на них практически мгновенно. Гусеничный или колесный робот такими возможностями не обладает.