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Техкульт

Армия США оснастит своих боевых роботов живыми мышцами

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Боевой робот

Инженеры-робототехники Army Research Laboratory (США) изучают возможность интеграции в боевых роботов «живых» мышц для осуществления двигательных функций вместо механических рук, колес и гусениц.

Как показывают исследования, при всех своих неоспоримых достоинствах возможности вышеперечисленной механики, приводимой в действие электродвигателями, ограничены. По замыслу военных разработчиков, на смену механическим могут прийти биогибридные роботы, которые способны двигаться за счет сокращений органической мышечной ткани, выращенной в лаборатории. Активировать работу таких мускулов будут электрические импульсы или химическое воздействие. Главное преимущество искусственных мышц и сухожилий – гибкость, они могут сгибаться, растягиваться и тянуться. Прекрасный пример – бег животных по пересеченной местности, когда им приходится преодолевать неожиданные препятствия, реагируя на них практически мгновенно. Гусеничный или колесный робот такими возможностями не обладает.

Гепард

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Оригинал публикации
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Страны
США
Проекты
Робот
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