Французское общество поверило устроившим мятеж генералам

Вот уже который день Франция обсуждает редчайшую для страны коллизию: впервые за много лет военные вмешались во внутреннюю политику государства. Но самое удивительное, что это действие генералов вызвало не протест, а поддержку французского общества. Что же волнует военных и какие последствия происходящее будет иметь для Франции?

"Когда повсюду благоразумие, то мужества нигде нет". Эти слова бельгийского кардинала Мерсье сейчас очень часто цитируют во Франции. Поводом для припоминания стало опубликованное 21 апреля (в 60-летнюю годовщину неудачного путча группы военных, нашедших мужество выступить против идеи генерала ДеГолля о предоставлении независимости Алжиру) – письмо, изначально подписанное 20 отставными генералами, сотней высокопоставленных офицеров и еще тысячью солдат, часть из которых еще находится на службе.

Закон против идеологии

В письме военные предупреждают президента и политиков о том, что нация находится на грани гражданского конфликта. И ведут ее туда те, кто "презирает нашу страну, ее традиции, ее культуру и хотят видеть, как она растворяется, забирая ее прошлое и ее историю". То есть французские левые и мультикультуралисты, которые шли на поводу у мигрантов и позволили возникнуть ситуации, когда в целых районах Франции не действуют законы Республики.

"Исламисты и полчища жителей пригородов (где обитают рабочий класс – прим. ВЗГЛЯД) ведут нацию к расколу. Превращают страну в территории, где господствует идеология, противоречащая нашей конституции", - говорится в письме. По словам подписантов, еще 10 лет назад никто и представить не мог, что во Франции могут обезглавить учителя после того, как он выйдет из школы.

И военные, продолжают авторы письма "находящиеся на службе у нации... не могут быть пассивными наблюдателями всех этих событий". Поэтому если правительство и дальше будет пассивно наблюдать за происходящим, "если самоуспокоение продолжит неумолимо распространяться по всему обществу, то это приведет к взрыву и вмешательству наших товарищей, находящихся на действительной военной службе, в рамках опасной миссии по защите ценностей нашей цивилизации и защите наших соотечественников на территории страны". И тогда "гражданская война положит конец нарастающему хаосу, а количество смертей, за которые вы (правительство – прим. ВЗГЛЯД) будете нести ответственность, станет измеряться тысячами".

Что делать?

Реакция французских леволиберальных журналистов и представителей правительства на это письмо была предсказуема. Призывавшие к благоразумию и толерантности перед лицом очевидной исламистской угрозы, одни пытались нивелировать значение этого письма.

Социалисты называют его "штормом в чайной чашке". В правительстве позиционируют авторов письма как "кучку пенсионеров, представляющих лишь себя". Уверяют, что никакого переворота нет и быть не может. "Письмо противоречит всем нашим республиканским принципам, а также чести и долгу вооруженных сил", - заявил премьер-министр Жан Касто.

Другие пытались говорить о том, что на самом деле притесняемыми являются мусульмане. Рассказывали о массовых злоупотреблениях полиции в адрес французов африканского и арабского происхождения. По их мнению, "злоупотребления" доказывает статистика – например, касательно количества остановок людей на улицах с целью обыска и досмотра (полицейские имеют на это право). В пригороде Парижа Сен-Дени (где проживает множество мусульман), число этих остановок в два раза превышает средний показатель по всей стране. 17% остановок заканчивается штрафом – и это в три раза превышает средний показатель по всей стране.

Однако левые скромно умалчивают, что Сен-Дени уже давно считается рассадником исламизма, и что жители района пытаются устанавливать у себя свои нормы, далекие от традиционных для Франции. Например, вводить раздельные посещения бассейнов мужчинами и женщинами; принуждать окружающих соблюдать халяль; нарушать запрет на ношение паранджи при помощи медицинских масок (это было еще до пандемии). То есть выводить свой район из-под действия французских законов, о чем и предупреждалось в письме генералов.

Третьи же – например, левый политик Жан-Люк Меланшон - говорили о необходимости генералов наказать. И руководство армии намерено выполнить это требование.

Так, глава Генштаба Франсуа Леконтер заявил, что отставные генералы (которые, как он считает, по закону не имеют права использовать свой статус для высказывания политических или религиозных заявлений даже после отставки) предстанут перед судом и будут разжалованы. "Если они хотят высказывать свою точку зрения, то пусть подписываются собственной фамилией, без упоминания своей прежней службы в Вооруженных силах или же своего звания", - пояснил мсье Леконтер.

Подписанты из числа действующих солдат и офицеров окажутся перед перспективой увольнения или дисциплинарных взысканий. Ну или сроков. Их пытаются обвинить в подстрекательстве к мятежу, а за призывы к гражданскому неповиновению во Франции можно присесть на 5 лет.

Народ против

Представитель подписантов – бывший генерал Пикемаль – уже ответил генералу Леконтеру презрительным письмом, где назвал главу Генштаба рабом и карьеристом. Ответили и правые политики. "Генералу Леконтеру стоит послушать солдат на местах, которые на законных основаниях обеспокоены складывающейся в стране ситуации", - заявил депутат Европарламента от Национального фронта Николя Бе.

А политикам, возможно, стоит послушать мнение французов. И дело даже не в том, что две трети населения страны выступает против наказания подписантов. Опросы показывают, что 58% граждан Пятой Республики этих подписантов поддерживают, а 49% считают, что армия должна вмешаться для того, чтобы гарантировать порядок.

И вот этот ответ для правящих левых самый серьезный. Законопослушным французам в городах категорически не нравится как деятельность агрессивных исламистов, так и "благоразумие" властей. Действующих в том числе в рамках распространяемой на Западе эпидемии BLM.

Так, президент Эммануэль Макрон уже заявил о готовности пересмотреть историю Франции – в духе того, как она сейчас пересматривается в Соединенных Штатах (то есть через призму осуждения "расизма" и "расистских" идей). А тут уже степень абсурда будет зависеть от глубины фантазий пересмотрщиков - вплоть до того, что гугенотов, пострадавших в ходе Варфоломеевской ночи, назовут жертвами расистского произвола (поскольку они носили черное).

Соответственно, это недовольство сейчас пытаются использовать правые, которые поднимают генералов и их письмо на щит.

"Я не вижу там какого-то призыва к восстанию. Лишь людей, которые выражают свое опасение", - заявила Марион Марешаль - Ле Пен, племянница Марин Ле Пен. Сама же Марин Ле Пен предложила авторам письма присоединиться к ней в "Битве за Францию", как она называет президентские выборы 2022 года. Они могут присоединиться и раньше – например, в июне, когда в стране пройдут муниципальные выборы.

Конечно, Марин Ле Пен сейчас обвиняют в популизме. "Слова мадам Ле Пен отражают ее серьезное непонимание задач, стоящих перед армией – и это не может не вызывать беспокойство, ведь она собирается стать верховным главнокомандующим. Политизация вооруженных сил, предложенная мадам Ле Пен, приведет к ослаблению наших военных инструментов и, как следствие, Франции", - заявила министр обороны Флоранс Парли.

Однако результат на экране – количество подписей под письмом генералов с каждым днем увеличивается. А окончательно всех рассудят бюллетени на июньском голосовании. Тогда будет понятно, готовы ли французы дать власть в руки мужественным – или же продолжат дальше находиться в болоте благоразумия.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета