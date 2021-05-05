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Российский корвет проследил за патрульным кораблем США в Черном море

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Источник изображения: Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский корвет «Павел Державин» проследил за действиями патрульного корабля Береговой охраны США Hamilton, который был замечен у берегов Грузии в Черном море. Об этом во вторник, 4 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на снимки со спутника, опубликованные ресурсом OSINT-1.

Так, согласно полученным фотографиям, 2 мая американский корабль выполнял совместные операции с двумя грузинскими патрульными катерами близ грузинского порта Поти. В то же время неподалеку от них находился и «Павел Державин». После этого, 4 мая, Hamilton прибыл в порт Батуми.

Патрульный корабль Военно-морских сил (ВМС) США зашел в акваторию Черного моря 27 апреля. С тех пор за ним начали следить российские военные.

В конце апреля сообщалось, что флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер «Москва» принял участие в учениях вместе с другими судами ЧФ и морской авиацией на фоне отправки в Черное море американского патрульного корабля Hamilton. Отмечалось, что корабль впервые выстрелил противокорабельной ракетой «Вулкан» комплекса «Базальт».


Марта Ольховская

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Страны
Грузия
Россия
США
Проекты
1164 Атлант
22160
Hamilton
Военные учения
ЧФ
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