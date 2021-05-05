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Российская газета

Российские саперы в Карабахе разминируют бывшие артиллерийские позиции

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Разминирование территории Нагорного Карабаха - одна из актуальных задач российских инженерных подразделений. Фото с сайта www.mil.ru
Разминирование территории Нагорного Карабаха - одна из актуальных задач российских инженерных подразделений. Фото с сайта www.mil.ru.

В Нагорном Карабахе инженерно-саперные группы российских миротворцев продолжают обследовать местность на окраине города Мардакерт. До вооруженного конфликта там находились сельскохозяйственные угодья. А когда началась война, военные приспособили их под артиллерийские позиции.

Оружейных выстрелов в Мардакерте давно не слышно. Однако выходить в поля местные жители не торопятся. Это слишком опасно, поскольку в земле остались неразорвавшиеся мины и снаряды. Их поиском и обезвреживанием как раз и занимаются российские саперы. Работы у них хватает. По данным Минобороны РФ, только c конца апреля по начало мая миротворцы обнаружили в Мардакертском районе более 200 артиллерийских снарядов и взрывоопасных предметов.

Сколько еще таких опасных находок предстоит сделать саперам, одному Богу известно. Ясно только, что до сплошного разминирования местности использовать эти поля по предназначению не получится. Сначала землю надо очистить, а уже потом обрабатывать.

Выходя на разминирование, наши военные не забывают о собственной безопасности. Опасную работу они выполняют в защитных костюмах сапера и пользуются современными средствами поиска взрывоопасных предметов - миноискателями ИМП-С2 и специальными устройствами ИНВУ-3М. Кроме того, в их распоряжении многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6". Известно, что наши военные активно использовали его для очистки местности в Сирии. Робот-миноискатель на протяжении нескольких лет эффективно работал и на Северном Кавказе.

Оператор может управлять им на удалении до 800 метров. Имеющиеся на устройстве четыре видеокамеры высокой четкости обеспечивают ему хороший круговой обзор. Кроме того, "Уран-6" оборудован различными тралами. Но главное, что конструкторы установили на нем аппаратуру, позволяющую не просто находить и уничтожать все существующие виды боеприпасов, но и предварительно идентифицировать их. То есть, этот комплекс отличит авиабомбу от артиллерийского снаряда и противотанковой мины. Военные говорят, что ничего подобного в армии прежде не было.


Юрий Гаврилов

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