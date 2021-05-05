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Интерфакс-АВН

Для госкомпаний могут ввести механизм гарантированного заказа у предприятий ОПК

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 4 мая. ИНТЕРФАКС - - Для госкомпаний и естественных монополий может быть введен механизм гарантированного заказа у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Это следует из поручения вице-премьера РФ Юрия Борисова по итогам форума-выставки "Госзаказ", опубликованном на сайте "Цифровые закупки" (официальное СМИ форума-выставки).

К октябрю текущего года Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития, ФАС и Федеральному казначейству поручено, в частности, проработать вопрос развития и применения госкомпаниями механизма гарантированного заказа, формирующего объемы обязательного приобретения продукции ОПК, сроки и ее стоимость.

Также к октябрю ведомствам поручено проработать механизм оперативного формирования номенклатурного перечня промышленной продукции, производство которой необходимо обеспечить в первую очередь. Причем этот перечень должен составляться, в частности, с учетом введенных правительством РФ квот по обязательной закупке товаров российского производства.

В поручении оговаривается также, что такой перечень должен будет оперативно доводиться до предприятий ОПК. Помимо этого, оборонные предприятия должны будут своевременно получать детализированные планы по импортозмещению.

Кроме того, ведомства должны проработать вопрос формирования единого перечня (реестра) высокотехнологичной продукции. Причем в нем должна указываться потребность госзаказчиков и госкомпаний в такой продукции на долгосрочную перспективу. Также этот реестр предполагается синхронизировать с другими реестрами, использующимися при проведении закупок (Реестр российской промпродукции, Реестр российской радиолектроники и т.п.).

Одно из поручений предусматривает также подготовку предложений по интеграции государственной информсистемы "Промышленность" (в ней собирается и обрабатывается информация, в том числе о номенклатуре выпускаемой в РФ продукции, работают различные реестры) и Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

Помимо этого, к сентябрю текущего года этим же ведомствам поручено подготовить предложение по изменению 488-ФЗ ("О промышленной политике в РФ"), предусматривающих нормативно-правовое закрепление понятий "российской работы" и "российской услуги".

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Минэкономразвития РФ
ОПК АО
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