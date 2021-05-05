Лукашенко лишил званий более 80 экс-силовиков за дискредитирующие поступки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 мая, подписал указ о лишении более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств страны воинских и специальных званий за дискредитирующие поступки во время обострения обстановки в республики. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес», — говорится в сообщении.

Уточняется, что главы силовых ведомств в соответствии с характером и степенью тяжести совершенных действий поставили перед президентом вопрос о лишении более 80 лиц воинских званий.

Кроме того, в администрации Лукашенко подчеркнули, что ряд военных дискредитировали свою честь и проявили неуважение к государственным символам. В отношении части военнослужащих возбуждены уголовные дела, в том числе по факту организации терактов, пишет Газета.ru.

Согласно законам Белоруссии, военные и сотрудники силовых ведомств, включая тех, кто состоит в запасе или находится в отставке, могут быть лишены звания по решению главы государства.

29 марта Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против экс-кандидата в президенты страны, оппозиционера Светланы Тихановской, а также участников так называемой инициативы BYPOL за подготовку теракта организованной группой. На данный момент уголовное дело направлено в следственное управление КГБ.

26 марта сообщалось, что сотрудники МВД Белоруссии предотвратили теракты, задержав 35-летнего жителя Пинского района, который собирался осуществить преступную деятельность в Минске и военном городе Печи Борисовского района.

После прошедших в стране 9 августа 2020 года президентских выборов, на которых в шестой раз одержал победу Александр Лукашенко, набравший, по информации ЦИК, 80,1% голосов, в республике начались массовые протестные акции оппозиции. Проигравшая Лукашенко Тихановская уехала за границу.