Гани призвал США выполнить обязательства в сфере финансирования афганских сил безопасности

Вашингтон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Ашраф Гани на фоне начавшегося вывода войск США из страны заявил о необходимости в нынешних обстоятельствах в полной мере финансировать Национальные силы безопасности и обороны республики (ANDSF).

"Крайне важно, чтобы США и НАТО исполнили свои действующие обязательства по финансированию ANDSF. Возможно, это единственный наиболее важный вклад, который международное сообщество может сделать для успешного перехода к миру в Афганистане", - говорится в статье президента, опубликованной журналом Foreign Affairs.

Он продолжил, что еще одним предметом для беспокойства в условиях вывода американских и других иностранных сил остается передача полномочий по командованию и управлению силами безопасности с целью не лишить их руководства в самый ответственный момент.

Гани охарактеризовал уход американцев как "поворотный пункт" для Афганистана и соседних с ним стран, причем афганское правительство "уважает это решение". Однако, предупредил президент, вывод сил США стал "моментом и возможностей, и риска" для жителей Афганистана, движения "Талибан" (запрещено в РФ) и региона в целом.

В то же время президент заверил в готовности продолжать переговоры с талибами. Одновременно с этим Гани напомнил об укреплении за последние годы боеготовности ANDSF и их способности защищать страну.

Президент отметил, что из-за вывода контингента США перед талибами и "их покровителями в Пакистане" встал вопрос, как действовать дальше. По словам Гани, "для Пакистана еще не поздно выступить партнером и заинтересованным лицом в упорядоченном мирном процессе".

Он также выразил обеспокоенность, что талибы могут сделать неверный вывод из нынешних событий, посчитав их своей победой над НАТО и США, и продолжить вооруженную борьбу, не проявляя какого-либо интереса к политическому соглашению с Кабулом.

Тем временем, стало известно, что бойцы вооруженных сил Афганистана во вторник ведут интенсивные бои против талибов в южной провинции Гильменд. Талибы в понедельник начали наступление близ административного центра Гильменда - города Лашкаргах.

Сообщения об этих боестолкновениях поступают на фоне начавшегося на прошлой неделе вывода сил НАТО из Афганистана. В Пентагоне в понедельник заявили, что за выходные серьезных атак на военных альянса не было. Предполагается, что контингент НАТО покинет Афганистан до 11 сентября 2021 года.

При этом наблюдатели отмечают, что у талибов, вероятно, будут шансы так или иначе вернуться к власти. Считается, что они способны сделать это мирно, заключив политическое соглашение с Кабулом. Второй вариант - захват талибами власти силой. Многие западные СМИ отмечают, что в последние месяцы и даже годы талибы распространяли фактический контроль над все новыми территориями в Афганистане. Считается, что талибы по-прежнему представляют серьезную военную угрозу для нынешних афганских властей.