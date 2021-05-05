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Интерфакс-АВН

Присутствие России в Карабахе исключает новую войну, считают в Степанакерте

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Российские миротворцы обеспечивают контроль за безопасностью передвижения автотранспорта на дороге Степанакерт - Шуша
Российские миротворцы обеспечивают контроль за безопасностью передвижения автотранспорта на дороге Степанакерт - Шуша.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Ереван. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян исключил возможность новой войны в Карабахе, учитывая присутствие российских миротворцев.

"На встрече в Арцахском государственном университете министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян, говоря о возможности новой войны, исключил это, подчеркнув, что учитывая присутствие России в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ), Азербайджан никогда не пойдет на такую авантюру. Говоря о пытках и убийствах армянских военнопленных в Азербайджане, Бабаян охарактеризовал это как варварство и нацизм", - сообщает карабахское информагентство "Арцахпресс".

"Мы призываем международные организации более серьезно заняться этим вопросом. Антиармянство в Азербайджане - это проявление нацизма", - сказал Бабаян.

Он заявил о важности международного признания Нагорного Карабаха.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
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