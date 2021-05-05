Присутствие России в Карабахе исключает новую войну, считают в Степанакерте

Ереван. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян исключил возможность новой войны в Карабахе, учитывая присутствие российских миротворцев.

"На встрече в Арцахском государственном университете министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян, говоря о возможности новой войны, исключил это, подчеркнув, что учитывая присутствие России в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ), Азербайджан никогда не пойдет на такую авантюру. Говоря о пытках и убийствах армянских военнопленных в Азербайджане, Бабаян охарактеризовал это как варварство и нацизм", - сообщает карабахское информагентство "Арцахпресс".

"Мы призываем международные организации более серьезно заняться этим вопросом. Антиармянство в Азербайджане - это проявление нацизма", - сказал Бабаян.

Он заявил о важности международного признания Нагорного Карабаха.