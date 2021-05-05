На Землю летит неконтролируемая китайская ракета

На Землю падает неуправляемая китайская ракета весом 21 т. Астрофизики считают, что предсказать место падения невозможно, аппарат может упасть на населённый пункт. «Чанчжэн-5» доставляла на орбиту модуль космической станции. Теперь ракета свободно вращается вокруг Земли со скоростью 27,6 тыс. км/ч. постепенно снижаясь, передает телеканал «Известия». Ожидается, что аппарат вернется на Землю 8–12 мая. Время столкновения станет известно за 6 часов до события.

На Землю падает неуправляемая китайская ракета весом 21 т. Астрофизики считают, что предсказать место падения невозможно, аппарат может упасть на населённый пункт. «Чанчжэн-5» доставляла на орбиту модуль космической станции. Теперь ракета свободно вращается вокруг Земли со скоростью 27,6 тыс. км/ч. постепенно снижаясь, передает телеканал «Известия». Ожидается, что аппарат вернется на Землю 8–12 мая. Время столкновения станет известно за 6 часов до события.